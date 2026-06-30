Industrie auto : AWB finance l’écosystème autour de l’AMICA

Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique de consolidation des acquis du secteur automobile marocain, leader industriel et premier exportateur du Royaume. Il traduit une volonté commune d’accompagner les entreprises membres de l’AMICA ainsi que les nouveaux investisseurs, en mettant à leur disposition des solutions adaptées à leurs enjeux de croissance, d’innovation et d’internationalisation.

À travers cette convention, Attijariwafa Bank déploiera un dispositif global d’accompagnement en faveur des entreprises de l’écosystème automobile, intégrant des solutions de financement de l’investissement, de soutien au cycle d’exploitation, ainsi que des services à forte valeur ajoutée en matière de cash management, commerce international, conseil et formation. Des offres spécifiques ou des mécanismes de cofinancement et de garantie en partenariat avec Tamwilcom, viendront soutenir les projets de modernisation, de développement et d’innovation des opérateurs du secteur.

En parallèle, ce partenariat prévoit également un accompagnement non financier à travers l’organisation de séances de formation, la mise en relation avec des partenaires à l’échelle nationale et internationale, ainsi que l’accès aux plateformes de business networking du Groupe, notamment en Afrique. Il vise ainsi à favoriser l’intégration industrielle, le développement des exportations et le renforcement des chaînes de valeur locales.

En s’associant à l’AMICA, Attijariwafa bank confirme son positionnement de partenaire bancaire de référence des entreprises marocaines et réaffirme son engagement en faveur du financement de l’économie réelle et de l’accompagnement des secteurs stratégiques. De son côté, l’AMICA poursuit son rôle d’acteur fédérateur de la filière automobile, en facilitant l’accès de ses membres à des solutions de financement et d’accompagnement adaptées, tout en contribuant à l’attractivité de la plateforme industrielle marocaine. Au-delà de l’aspect financier, ce partenariat traduit une ambition commune d’accompagner les transformations du secteur, notamment en matière de transition écologique, de décarbonation et d’innovation technologique, afin de répondre aux exigences des marchés internationaux et renforcer la compétitivité durable de l’industrie automobile marocaine.