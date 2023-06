Maroc/ Espagne : R. Mezzour plaide pour un pôle économique leader dans le monde

S’exprimant lors de la séance inaugurale de la Rencontre d’affaires et d’investissement Maroc-Espagne, R. Mezzour a estimé que les deux pays sont devant des opportunités exceptionnelles dans l’histoire du développement économique mondial qu’il faut saisir ensemble pour s’affirmer comme pôle industriel et commercial leader. Après avoir souligné l’accélération des concertations entre les deux pays en matière de commerce et d’investissement, cette rencontre étant la troisième réunion entrepreneuriale en l’espace de cinq mois, le ministre a relevé l’unicité de la plateforme économique et industrielle maroco-espagnole compte tenu de la proximité géographique entre les deux pays.

“Le Maroc et l’Espagne ne constituent qu’une seule et même plateforme”, a-t-il dit, notant que les deux économies présentent un fort potentiel d’intégration et de complémentarité, et une multitude de possibilités pour se développer ensemble et devenir un pôle d’exportation, d’industrialisation et d’innovation de rang mondial. Par ailleurs, R. Mezzour a mis en avant l’importance de cette rencontre qui reflète la mise en œuvre effective de la feuille de route Maroc-Espagne convenue par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, notant que les derniers événements bilatéraux témoignent de la forte dynamique qui existe entre le Maroc et son premier partenaire économique, l’Espagne.

Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), s’est réjoui pour sa part des opportunités infinies qui existent entre le Maroc et l’Espagne, se disant optimistes quant à leur transformation en projets créateurs de croissance et de prospérité pour nos économies respectives. C. Alj s’est également félicité du dynamisme des relation économiques bilatérales, l’Espagne étant le premier partenaire commercial du Maroc avec un volume avoisinant les 20 milliards d’euros en 2022. Sur le plan de l’investissement, plus d’un millier d’entreprises espagnoles établies au Maroc et de plus en plus d’entreprises marocaines implantées en Espagne, a-t-il dit. “Nous pouvons accomplir beaucoup plus”, a, toutefois, estimé C. Alj, d’autant plus que le Maroc et l’Espagne disposent d’une base financière solide et d’institutions bancaires bien établies à même de jouer un rôle clé en facilitant l’accès au financement pour les entreprises qui cherchent à développer leurs activités de part et d’autre de la frontière. L’un des secteurs d’ailleurs qui devrait mobiliser une bonne part de financement en raison de sa valeur ajoutée considérable est bien les énergies renouvelables, a-t-il soutenu, notant que le Maroc est déjà leader dans ce domaine, avec des investissements importants dans l’énergie solaire et éolienne, et bientôt dans l’hydrogène vert.

Selon C. Alj, les opportunités de coopération entre les deux pays concernent la transition énergétique, l’innovation, le développement des infrastructures, ainsi que l’immense potentiel industriel à exploiter dans des secteurs tels que l’agroalimentaire, le textile, l’automobile, l’aéronautique. Par ailleurs, il a évoqué le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement et la Charte de l’Investissement, deux dispositifs lancés sous l’impulsion de SM le Roi qui viennent consolider les acquis de développement du Maroc et apportent des incentives exceptionnels aux porteurs de projets, tant marocains qu’étrangers. En tant que voisins stratégiques, le Maroc et l’Espagne partagent les mêmes défis et un destin commun, a-t-il affirmé. Et de conclure: “profitons pleinement de cette dynamique positive pour instaurer un modèle régional de partenariat économique porteur d’une meilleure qualité de vie pour nos concitoyens et de prospérité, non seulement dans nos pays mais sur toute la Méditerranée et au-delà”.

La cérémonie inaugurale s’est tenue en présence notamment de Xiana Méndez, secrétaire d’État du Commerce d’Espagne, de Ricardo Díez-Hochleitner, ambassadeur d’Espagne au Maroc, et de chefs d’entreprises des deux pays. La Rencontre d’affaires et d’investissement Maroc-Espagne se tient du 6 au 8 juin à Casablanca, dans le but de promouvoir les investissements entre les deux pays.