Mandats d’arrêt contre des sécuritaires marocains : Nicosie nie…

A l’origine de la diffusion de ces allégations un site d’actualité, basé à Brescia en Italie, dirigé par Driss Ferhane, ressortissant marocain, et reprises ensuite par l’APS. L’agence de presse algérienne a consacré un article intitulé « De hauts responsables sécuritaires marocains font l’objet d’un mandat d’arrêt international », citant particulièrement les noms d’Abdellatif Hammouchi, directeur général de la DGSN et la DGST, et Mohamed Dkhissi, directeur central de la police judiciaire. Jeudi, une source diplomatique marocaine à « démenti catégoriquement » ces informations. « Les institutions sécuritaires du Royaume, poursuit la même source, sont connues dans le monde entier par leur rigueur, leur savoir-faire et leur professionnalisme, comme en témoigne, entre autres, le choix du Royaume du Maroc pour accueillir la 93ème Assemblée Générale de l’Interpol », a-t-elle confié à la MAP.