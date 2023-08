Majorité gouvernementale en question en Espagne : Les leaders du PP et du PSOE se concertent

Les médias espagnols rapportent, en citant des sources gouvernementales, que l’objectif du PP est de créer une plateforme de travail entre les deux principales formations politiques du pays, visant à « faciliter l’investiture » d’A. N. Feijóo, qui a été « le candidat le mieux placé » lors des dernières élections générales du 23 juillet. Cette approche diverge de la position des socialistes qui, jusqu’à présent, ont rejeté cette idée.

« En tant que vainqueur des élections et candidat à l’investiture, je commence demain une série de rencontres avec Pedro Sánchez pour présenter mon projet », a déclaré le leader du PP dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. Selon lui, « il est nécessaire de respecter la volonté des urnes, de donner de la stabilité à notre pays et de garantir l’égalité de tous les Espagnols ».

Pour rappel, cette réunion intervient une semaine après que le roi Felipe VI a proposé au dirigeant de la droite de se soumettre au débat d’investiture, ayant recueilli le plus grand nombre de soutiens. A. N. Feijóo a été chargé de former un nouveau gouvernement.

A souligner qu’une séance plénière du parlement ibérique est prévue les 26 et 27 septembre. Pour l’instant, A.N. Feijóo dispose de 172 voix acquis, mais il aura du mal à réunir les quatre « oui » nécessaires après le rejet des autres formations. En parallèle, le PSOE négocie « en toute discrétion » avec les indépendantistes, dont le soutien est crucial pour son éventuel maintien aux affaires. Au sein du PSOE, l’espoir est que cette réunion incitera le PP à « abandonner les insultes quotidiennes » et à adopter une approche plus constructive envers le pays et les citoyens espagnols, ont affirmé des sources du parti aux médias locaux. Nul besoin de rappeler que c’est autour du « dossier marocain » que les attaques frontales contre les socialistes ont été focalisées pour l’essentiel par le large spectre de droite…