Londres déclare « terroriste » Hizb ut-Tahrir : Son interdiction débattue par le parlement

« Hizb ut-Tahrir est une organisation antisémite qui défend et encourage le terrorisme, et a notamment salué et célébré l’attaque du 7 octobre » menée par le Hamas en Israël, a déclaré James Cleverly, ministre britannique de l’Intérieur.

« Interdire ce groupe terroriste garantira que quiconque en fait partie ou lui exprime son soutien en subira les conséquences », a ajouté le communiqué du ministre. Ce mouvement « a l’habitude de célébrer et de se féliciter des attaques contre Israël et contre les Juifs plus largement. Le Royaume-Uni combat fermement l’antisémitisme et ne tolérera aucune forme de promotion du terrorisme », a encore précisé le ministère.

Créé en 1953, Hizb ut-Tahrir qui défend l’installation d’un califat mondial, est présent dans au moins une trentaine de pays, dont le Royaume-Uni, selon Londres. Plusieurs pays l’ont déjà interdit, comme l’Allemagne, l’Egypte, le Bangladesh, le Pakistan, et plusieurs Etats d’Asie centrale, rappelle Londres.

Cette mesure d’interdiction sera débattue cette semaine au Parlement britannique pour une entrée en vigueur dès le 19 janvier, a précisé le ministère de l’Intérieur.