L’Iran renforce sa DCA : Deux systèmes de défense anti-missiles entrent en service

Lors d’une cérémonie en présence de Mohammad Reza Gharaei Ashtiani, ministre iranien de la Défense, l’Iran a dévoilé samedi 17 février de nouveaux systèmes d’armement, notamment le système anti-missiles balistiques « Arman » (« aspiration ») et le système de défense aérienne à basse altitude « Azarakhsh » (« foudre »), a rapporté l’agence de presse officielle Irna. Armé de missiles Sayad-3, le système Arman possède selon la Défense iranienne « une portée moyenne et une altitude élevée » et serait capable de traiter simultanément six cibles à une distance de 120 à 180 km. Quant au système Azarakhsh, il présente une « faible portée et altitude » et « utilise simultanément un radar et un système électro-optique » pour intercepter ses cibles, relate Irna.

Grâce à ces nouveaux systèmes, « la capacité de défense aérienne de la République islamique d’Iran augmentera considérablement », a ajouté l’agence iranienne.

Cette annonce survient dans un contexte de tensions régionales exacerbées, quelques semaines après que les États-Unis ont laissé entendre qu’ils pourraient frapper des cibles en Iran en réponse à la mort de trois soldats américains fin janvier en Jordanie, lors d’une attaque attribuée par Washington à des groupes pro-Iran.

Début juin, l’Iran avait dévoilé son premier missile balistique hypersonique. Baptisé « Fattah » (« le conquérant ») par l’ayatollah Ali Khamenei – plus haute personnalité religieuse et politique de la République islamique d’Iran –, il était présenté comme capable de déjouer les systèmes de défense anti-aériens des pays de la région.

Quelques jours plus tôt, Téhéran avait dévoilé la dernière version de son missile balistique Khorramshahr. Appelé Kheibar Shekan (« Briseur de forteresse »), il serait capable de délivrer une ogive d’1,5 tonne jusqu’à 2 000 kilomètres de distance.