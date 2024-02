L’armée russe avance sur Avdeïevka : Berezina ukrainienne confirmée…

« Conformément à l’ordre reçu, (nous nous) sommes retirés d’Avdeïevka pour aller sur des positions préparées d’avance », a déclaré Oleksandre Tarnavsky, commandant en chef ukrainien, dans un message publié sur sa chaine Telegram. « Sur la base de la situation opérationnelle autour d’Avdeïevka, afin d’éviter l’encerclement et de préserver la vie et la santé des militaires, j’ai décidé de retirer nos unités de la ville », a-t-il déclaré dans un message, cette fois-ci posté sur Facebook. « C’était une décision professionnelle pour sauver autant de vies que possible », a assuré quelques heures plus tard le président ukrainien à la tribune de la Conférence de Munich sur la sécurité, ajoutant que « c’était une décision juste ». « Non, pas pour cette raison », a réagi sur sa chaine Telegram Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe accusant le président ukrainien « et sa bande » de ne savoir se battre « que pour de grosses sommes d’argent […] et uniquement contre des civils ».

Avant d’officialiser l’abandon de la ville, le général ukrainien avait reconnu que « plusieurs soldats » ukrainiens avaient été « capturés » par les forces russes, qui sont « en surnombre en matière d’effectifs, d’artillerie et d’aviation ». L’armée russe n’a, pour l’heure, pas fait de commentaire sur la situation dans ce secteur. Dans l’après-midi, Denis Pouchilinel, un conseiller du chef de la République populaire de Donetsk (RDP), a déclaré à l’agence Ria Novosti qu’il restait « des poches distinctes de résistance » dans la ville. « Nous nettoyons la partie de la ville qui est sous notre contrôle et passons à autre chose », a-t-il ajouté.

Tôt, la veille, alors que V. Zelensky entamait une nouvelle tournée européenne, O. Tarnavskiy avait annoncé que ses forces établissaient de nouvelles positions défensives autour d’Avdeïevka, signalant ainsi un possible retrait. Plus tard dans la journée, l’armée ukrainienne avait affirmé renforcer ses troupes dans la ville assiégée. « Conformément à la décision prise, le renforcement programmé des unités est en cours et les troupes manœuvrent sur des axes menacés », avait alors déclaré l’armée ukrainienne sur les réseaux sociaux. « Les défenseurs ukrainiens continuent de repousser l’ennemi qui tente d’encercler Avdeïevka […] les soldats ukrainiens tiennent bon », avait-elle ajouté. Suite à l’échec de la contre-offensive ukrainienne lancée en juin dernier, les forces russes étaient passées à l’offensive depuis l’automne dans cette ville industrielle du Donbass qui comptait près de 30 000 habitants avant le conflit. Il s’agit de l’un des points les plus chauds du front.

A signaler qu’une frappe ukrainienne sur Panteleïmonovka, a eu lieu samedi 17 février au matin, et fait au moins quatre morts et dix blessés a annoncé le maire de cette commune de la région de Donetsk. « Parmi les victimes figuraient une fille née en 2013, un garçon né en 2015 et parmi les morts une fille née en 2009 » a déclaré l’édile sur sa chaine Telegram. « Le bombardement a eu lieu tôt le matin, de nombreux habitants de la maison dormaient encore », a-t-il ajouté. Plus tôt, celui-ci avait annoncé un premier bilan de trois morts et quatre blessés, précisant que ces données n’étaient pas « définitives ». « Nous sommes en train de trier les décombres », avait-il déclaré.

Les frappes des forces de Kiev sur des civils sont récurrentes dans les régions frontalières de l’Ukraine. Le 15 février, huit personnes sont mortes dans une frappe sur un centre commercial de Belgorod, le 3 février ce sont 28 personnes qui ont été tuées dans le bombardement d’une boulangerie à Lissitchansk. Un bilan similaire à celui d’une frappe ukrainienne sur un marché de Donetsk, dans laquelle 28 personnes avaient été tuées le 21 janvier. Ce 17 février au matin, le ministère russe de la Défense a annoncé avoir « intercepté et détruit » 33 drones ukrainiens. Les engins ont été abattus dans les régions de Briansk, Belgorod, Voronej, Koursk et Kalouga, toutes situées dans l’ouest du pays et dont la majorité sont frontalières de l’Ukraine.