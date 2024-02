Assemblée parlementaire méditerranéenne : Les Israéliens, comme les Algériens, ont boudé Rabat

Si aucun représentant israélien n’a fait le déplacement au Maroc, contrairement aux précédentes éditions organisées dans le royaume, par exemple en mars 2023 ou même avant le rétablissement en décembre 2020 des relations entre Rabat et Tel-Aviv, comme celle tenue en octobre 2017, à Rabat, c’est certainement à cause de la guerre sanguinaire menée contre le peuple palestinien. A la réunion de Rabat, Israël a opté pour la chaise vide. La Knesset n’a envoyé aucun député à la réunion. « La guerre à Gaza rend difficile la participation d’Israël à ces sessions », a indiqué un député à l’agence turque Anadolu, sous couvert d’anonymat. Ceci est d’autant plus vrai que l’entité sioniste n’est plus en odeur de sainteté au sein de nombre d’instances à cause de ses dérives génocidaires.

Si l’entité sioniste a manqué à l’appel, en dépit du fait que le Maroc n’a toujours pas rompu ses relations avec Tel-Aviv, une revendication portée par le peuple marocain, le voisin de l’Est n’a pas jugé bon, non plus, de faire le déplacement dans la capitale marocaine. Depuis la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, annoncée par le gouvernement algérien en août 2021, les Algériens boudent toutes les réunions régionales ou internationales que le royaume accueille. Néanmoins, Alger a tenté par le biais d’Isabel Santos, eurodéputée portugaise, de proposer au nom de l’Algérie à l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (l’AP-UpM) d’intégrer dans la déclaration finale un passage condamnant toute les occupations des territoires par la force. Une allusion à la présence marocaine au Sahara occidental. La délégation parlementaire marocaine a avorté le projet algérien. L’amendement a été rejeté. L’Algérie qui claironne sur tous les toits que le peuple algérien appuie le peuple palestinien qu’il soit dans le tort ou dans le vrai aurait été mieux inspiré de jouer la seule partition qui vaille par les temps qui courent : la condamnation pure et simple de l’occupation israélienne des terres palestiniennes depuis 1948. Mais le système algérien a d’autres raisons que la raison ignore…