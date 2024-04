L’esplanade d’Al-Aqsa ouverte aux colons : Sans les Palestiniens…

Des mesures de restrictions sévères ont été imposées dans la vieille ville et aux portes de la mosquée. Ce chiffre est l’un des plus élevés, selon des observateurs. Les groupes extrémistes qui prônent l’édification du Temple de Salomon à la place de la mosquée d’al-Aqsa avaient lancé ces derniers jours des appels pour l’envahir et y célébrer la Pâque juive qui a commencé mardi dernier et devrait se poursuivre jusqu’à la fin du mois d’avril.

Ils ont même demandé aux colons d’y effecteur le sacrifice de l’offrande qui consiste à égorger un agneau et à répandre son sang dans les cours de l’esplanade. Ce qui est considéré par les Musulmans comme un sacrilège pour ce troisième lieu saint de l’Islam. Jusqu’à présent, aucun sacrifice n’a été signalé.

Entre 7 :00 et 11 :30 du matin de jeudi, les colons ont effectué des rites talmudiques à la porte d’al-Qattanine et dans les cours de la mosquée.

Fakhri Abou Ziab, membre honorifique de l’Organisation des protecteurs d’al-Aqsa a averti que « l’occupation et les groupes de colons profitent des fêtes juives pour opérer davantage d’incursions à al-Aqsa, afin d’égorger les offrandes et consacrer la présence des groupuscules juifs dans la mosquée d’al-Aqsa ». Et d’ajouter que « le gouvernement de l’occupation fait partie intégrante des groupuscules juifs qui veulent du mal pour al-Aqsa et bénéficient des circonstances actuelles pour une judaïsation plus renforcée ».

Selon lui, « l’occupation craint toujours d’égorger les offrandes à l’intérieur de la mosquée d’al-Aqsa car ceci pourrait être le déclencheur qui ferait exploser la situation et pourrait inverser la donne ». Toutefois, il a déploré le manque d’action de la rue arabe et palestinienne, estimant qu’elle est « insuffisante », appelant à une mobilisation accrue pour intensifier la présence dans la mosquée d’al-Aqsa. « Les colons ont peur des réactions aux démarches qu’ils entreprennent et un grand nombre d’entre eux ont peur de venir à al-Qods par crainte des opérations de résistance réalisées par les jeunes palestiniens. Ils les impactent les colons et les dissuadent d’investir al-Aqsa », a-t-il conclu.