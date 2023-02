Les infirmiers en colère : Un sit in devant le parlement

Les membres affiliés au SII ont tenu à « commémorer » à leur façon la journée du 24 février, date à laquelle la signature d’un accord social entre le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs du secteur, a été conclu. Mais pour le SII, ledit accord est qualifié « d’accord d’exclusion » contre les intérêts des infirmiers et techniciens de santé, et de « dialogue social clandestin et offensant » aussi bien pour « les institutions du pays » que pour « la représentation des salariés ».

Le SII qui s’accroche à son cahier revendicatif interpelle l’Exécutif en vue de la création de l’ordre des infirmiers, le recrutement des lauréats au chômage pour combler la pénurie, l’élaboration du référentiel d’emploi et de compétences REC …, le tout pour garantir les conditions de succès au chantier de la réforme de la santé. Le syndicat a rappelé la promesse, jamais tenue, faite par le chef du gouvernement d’augmenter les salaires des infirmiers et techniciens de santé à 8.000 Dh net.

Décidé à faire aboutir ses revendications, le SII compte organiser une marche nationale dont la date n’a pas encore été fixée. Tout dépendra donc de la réaction de l’Exécutif et de sa propension à prendre en charge les doléances exprimées par cette catégorie de personnel de la santé.