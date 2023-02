Lorsque A. Benkirane le taxe de fieffé « menteur » : M. Baitas y voie une « fatwa »

« Je serai votre adversaire le Jour de la Résurrection », a lancé intervenant lors d’une conférence de la Fondation Fqih Tetouani. « Un haut responsable national que je respecte beaucoup, qui avait la responsabilité de diriger le gouvernement, a lancé une fatwa contre moi pour mensonge et m’en a accusé, à cause de deux déclarations que j’ai faites », a rappelé M. Baitas.

Le 23 mars 2022, le responsable a déclaré que le prix des tomates s’élevait à deux dirhams le kilo (contre 8 à 12 Dh) et qu’il avait acheté un kilogramme de viande à seulement 75 dirhams (contre 90 à 100 Dh). Afin de prouver la validité de ses déclarations, le porte-parole du gouvernement a présenté un document émis par le marché de gros d’Inzegane, montrant que le prix minimum des tomates était de deux dirhams, le 24 janvier. Sauf qu’entre les tarifs établis par le marché de gros ne sont pas identiques à ceux que pratiquent les détaillants… Y compris à Inzegane. Cela sans évoquer les autres marchés éloignés de la région du Souss-Massa. Quant aux prix de la viande, le ministre a dit qu’il n’avait aucun témoin et que l’affaire restait entre lui et le boucher.

A. Benkirane avait accusé,le weekend dernier, le porte-parole du gouvernement de « mentir » et d’« exagérer dans le mensonge ». « Il ne peut pas parler, mais s’il le fait, il ne doit pas mentir », a-t-il ajouté devant les partisans de son parti, lors d’un événement à Fès.