Le chef de la diplomatie saoudienne à Moscou : Commerce et pavillon. Riyad multiplie les points d’ancrage

Sergueï Lavrov a annoncé que l’ouverture d’un vol direct entre la Russie et l’Arabie saoudite est prévue pour octobre. En parallèle, un accord de suppression de visas est en cours de finalisation, ce qui favorisera les échanges touristiques et commerciaux entre les deux pays. La coopération bilatérale sera aussi renforcée à travers la commission intergouvernementale russo-saoudienne, dont la prochaine session aura lieu au second semestre 2025 en Arabie saoudite.

S. Lavrov a également salué la décision de Riyad de devenir le pays invité d’honneur au Forum économique international de Saint-Pétersbourg en 2026. De plus, une importante délégation saoudienne participera au salon industriel Innoprom à Ekaterinbourg cette année.

Sur le plan énergétique, S. Lavrov a affirmé que la coopération dans le cadre d’OPEP+ reste essentielle. Il a déclaré : « Il est important que les régulations sur l’offre de pétrole soient respectées — ce qui est actuellement le cas à un niveau satisfaisant. Nous allons poursuivre notre coopération et nous sommes d’accord sur ce point. » Il a aussi rappelé que la Russie et l’Arabie saoudite co-président le comité international chargé de surveiller la mise en œuvre des décisions prises dans le cadre d’OPEP+.

Concernant les tensions régionales, les deux ministres ont exprimé leur volonté de voir se stabiliser la situation au Moyen-Orient. « Nous espérons que la guerre entre l’Iran et Israël est terminée, mais nous ne voulons pas laisser cette question suivre son cours sans contrôle », a affirmé S. Lavrov. Riyad et Moscou espèrent un cessez-le-feu durable dans la région. La situation à Gaza a également été évoquée. Le ministre russe a souligné l’urgence de répondre aux besoins humanitaires de la population de Gaza et de la Cisjordanie : « Nous estimons nécessaire de prendre des mesures urgentes de désescalade et de soutien humanitaire. » De son côté, le chef de la diplomatie saoudienne a confirmé la volonté de son pays de reprendre les négociations sur la solution à deux États. « Nous discutons avec le président français de la date à laquelle cette conférence pourra être organisée. Les négociations entre Israël et la Palestine doivent reprendre au plus vite », a déclaré F. ben Farhane.

En ce qui concerne le conflit ukrainien, S. Lavrov a réitéré la position de Moscou. « Nous ne pouvons être satisfaits d’un règlement qui ne tiendrait pas pleinement compte des intérêts légitimes de la Russie en matière de sécurité et qui ne garantirait pas la fin des violations des droits du peuple russe et russophone », a-t-il insisté. La Russie a remercié l’Arabie saoudite pour sa position équilibrée et ses efforts diplomatiques dans ce dossier. Enfin, le chef de la diplomatie russe a indiqué que la Russie est disposée à envisager Riyad comme plateforme pour d’éventuelles futures rencontres russo-américaines. Il a rappelé que la dernière réunion bilatérale entre Moscou et Washington s’était déjà tenue à Riyad en février 2025. « Nous sommes prêts à considérer cette plateforme hospitalière et bienveillante si de nouvelles discussions sont envisagées », a-t-il affirmé.

Cette rencontre entre les deux chefs de la diplomatie confirme la solidité du partenariat stratégique russo-saoudien dans un contexte mondial marqué par les tensions.