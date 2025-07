Alors que la guerre fait rage au Soudan : Le spectre du choléra plane sur le pays et au-delà. Plus de 30 millions de Soudanais en danger de mort

La propagation est facilitée par le conflit armé en cours, les déplacements massifs de population et l’effondrement des services médicaux publics. Depuis juillet 2024, plus de 83 000 cas et 2 100 décès ont été recensés, soit un taux de mortalité de 2,6 %. Mais la crise semble prendre plus d’ampleur en 2025, avec plus de 32 000 nouveaux cas suspects déjà recensés.

L’épidémie a désormais atteint 16 des 18 États du pays. Plusieurs États sinistrés Les États les plus touchées sont Al Jazirah, Gedaref, Khartoum et le Nil Blanc, qui concentrent à elles seules plus de 70 % des cas signalés. La capitale Khartoum compte, à elle seule, plus de 22 000 cas suspects. Ce chiffre se doit surtout à « des années de sous-investissement, aggravées par la destruction des usines de traitement des eaux, des centres de santé et des infrastructures électriques », qui ont privé des millions de Soudanais d’eau potable, d’assainissement de base ou d’accès aux soins, explique le rapport.

La situation n’est guère meilleure au Darfour, où la flambée de cas se heurte à la détérioration de l’accès humanitaire. L’insécurité bloque à la fois les évaluations épidémiologiques et les interventions médicales dans de nombreuses zones isolées. La saison des pluies qui devrait se poursuivre jusqu’en octobre, augmente les risques d’inondations et de contamination des sources d’eau, et menace sérieusement de compliquer davantage la situation épidémique.

Plus de 3 millions de doses de vaccin oral contre le choléra ont été administrées, dont 1,3 million à Khartoum. Trois millions de doses supplémentaires sont en préparation pour les États les plus exposés. Pour sa part, l’UNICEF a fourni de l’eau potable à 2,5 millions de personnes grâce à la chloration, au transport par camion et à l’extension des capacités de stockage et de pompage. L’OCHA a indiqué que ses partenaires humanitaires ont besoin d’un financement de 50 millions de dollars pour pouvoir mener leurs opérations de lutte contre le choléra jusqu’à la fin de 2025.