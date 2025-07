Agression israélienne contre l’Iran : Le Maarif l’affirme, en 12 jours de confrontation, Tel-Aviv perd 14 milliards de dollars !

Selon Maariv, « ces 12 jours difficiles, avec les sirènes et les missiles, la destruction des quartiers, les morts et les blessés, ont rendu difficile la vie quotidienne. Il était également difficile de faire des recherches, de tirer des conclusions, de planifier, d’accomplir des tâches et de travailler avec une concentration totale. » Et d’ajouter que « même en supposant que la moitié des dommages causés à l’activité économique puisse être compensée par une augmentation ultérieure de l’activité, on continue de parler de dommages d’environ 26 milliards de shekels, soit 1,3 % du PIB, ce qui est un montant considérable. »

Le journal a noté que le budget de la sécurité pour 2025 approuvé par la Knesset s’élève à 135 milliards de shekels, soit 21,8 % du budget total. Ce budget comprend également 75,7 milliards de shekels de paiements en actifs et intérêts à l’Institut national d’assurance, qui, à l’instar des services de sécurité, est devenu un « gouffre économique sans fond » en raison de la guerre. « Au cours des cinq premiers mois de l’année, 67 milliards de shekels ont été dépensés sur le budget de la sécurité. L’armée demande désormais 55 à 60 milliards de shekels supplémentaires », ajoute le quotidien israélien. A cela s’ajoute un coût supplémentaire estimé à 5 milliards de shekels, lié aux 36 465 demandes d’indemnisation déposées il y a deux semaines auprès des autorités fiscales foncières et du fonds d’indemnisation. Parmi ces demandes, 3 392 concernaient la perte de véhicules, 3 758 le contenu de logements. A noter que 10 996 colons ont été évacués et environ 4 000 autres personnes ont emménagé chez des proches.

Selon lui, des milliers de demandes supplémentaires sont déposées ces jours-ci, et que le coût pour Israël était énorme.