Le CDH se réunit à Genève : Une centaine de rapports sous la loupe…

La session connaîtra la participation d’António Guterres, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, de Dennis Francis, Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, de Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme, ainsi que d’Ignazio Cassis, chef du Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, indique un communiqué du CDH.

Le Conseil examinera plus de 100 rapports présentés par le Secrétariat des Nations Unies et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, par des experts des droits de l’Homme et par d’autres organes d’enquête concernant de nombreux thèmes et intéressant la situation des droits de l’Homme dans près de 45 pays, précise la même source, notant qu’au total, le CDH tiendra 23 débats interactifs avec des titulaires de mandats au titre des procédures spéciales.

La session commencera par un débat de haut niveau auquel prendront part, du lundi 26 au mercredi 28 février, des hauts dignitaires représentant plus de 110 pays, relève le CDH, ajoutant que V. Türk présentera le 4 mars la mise à jour de son rapport annuel sur la situation des droits de l’Homme dans le monde.

Le Conseil, qui compte actuellement 47 pays membre, examinera plusieurs rapports concernant le droit au logement, à l’alimentation, à l’environnement, ainsi que les problèmes liés au changement climatique et à la situation des défenseurs des droits de l’Homme.

Outre la question de la discrimination raciale et de la xénophobie, le CDH traitera des problématiques des enfants dans les conflits armés et des personnes en situation de handicap.