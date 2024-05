L’axe de la résistance se concerte : K. Al-Hayya chez H. Nasrallah

Le leader du Hezbollah et la délégation du Hamas composé des dirigeants Khalil Hayya, Mohammad Nasr et Oussama Hamdane ont effectué « une évaluation approfondie des événements et des développements en cours dans la bande de Gaza en particulier et dans la Palestine occupée en général ainsi que sur les différents fronts de soutien aux Palestiniens ».

Ils ont également passé en revue « les résultats des récentes négociations et des positions politiques internationales ainsi que du mouvement estudiantin dans divers pays du monde ».

Les deux parties ont mis l’accent sur « l’unité de position et la poursuite du déploiement de tous les efforts au niveau jihadiste, politique et populaire afin d’atteindre les objectifs honorables escomptés par le Déluge d’Al-Aqsa et d’obtenir la victoire promise, quels que soient les sacrifices ». Et salué « le niveau de coopération et de solidarité existant entre les différents fronts et mouvements de l’axe de résistance ainsi que leurs sacrifices afin d’atteindre ces objectifs ».

Une autre réunion a eu lieu le même jour entre les directions du Hamas et du Jihad Islamique pour l’évaluation de la situation sur le terrain gazaoui et des perspectives d’avenir. Les deux factions de la résistance palestiniennes fortement implantées à Gaza ont loué les rôles joués par les fronts de soutien au Liban, en Irak et au Yémen qui, assurent-elles, ont inauguré une nouvelle équation sur la voie de la libération de la Palestine.