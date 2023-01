L’armée US siphonne le pétrole syrien : Pékin dénonce un « pillage » inacceptable

Interrogé par la chaîne publique chinoise CCTV, qui reprenait une information de l’agence de presse syrienne Sana, selon laquelle les forces américaines avaient fait sortir de Syrie « un convoi composé de 53 camions-citernes chargés de pétrole syrien volé » vers leurs bases en Irak, W. Wenbin a déclaré que la Chine était frappée « par le caractère flagrant du pillage de la Syrie par les Etats-Unis ».

« Selon les données du gouvernement syrien, au cours du premier semestre 2022, plus de 80% de la production pétrolière quotidienne de la Syrie a été sortie clandestinement du pays par les troupes d’occupation américaines », a-t-il encore détaillé.

Le porte-parole de la diplomatie chinoise a ajouté que ce « banditisme aggrave la crise énergétique et la catastrophe humanitaire en Syrie ». Et de relever que « le droit à la vie du peuple syrien est impitoyablement piétiné par les Etats-Unis. Avec peu de pétrole et de nourriture, le peuple syrien lutte encore plus pour traverser l’hiver rigoureux », lit-on encore sur le site du ministère chinois des Affaires étrangères.

« Que les Etats-Unis donnent ou prennent, ils plongent les autres pays dans la tourmente et le désastre, et les États-Unis récoltent les bénéfices de leur hégémonie et d’autres intérêts », a-t-il analysé, avant d’estimer que les États-Unis « doivent répondre de leur vol de pétrole ».

« Nous exhortons les Etats-Unis à cesser de piétiner l’état de droit international et d’enfreindre les règles internationales », a-t-il conclu.

La présence américaine en Syrie est régulièrement dénoncée par Damas. En octobre dernier, les soldats US n’ont pas hésité à mener une opération directement dans les territoires contrôlés par le gouvernement syrien.

Malgré un retrait partiel annoncé par Donald Trump en 2019, l’armée américaine n’a pas totalement quitté le pays. Le contingent de l’US Army, fort de 900 soldats, présents principalement dans le nord-est sous contrôle de forces kurdes, justifie son déploiement par l’aide logistique et militaire qu’il apporte aux Kurdes de Syrie. Mais Damas accuse en réalité ces troupes de piller les ressources naturelles du pays, évacuant le pétrole syrien via leurs bases en Irak.