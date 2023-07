L’armée syrienne sur le qui-vive : Attaque jihadiste contrée à Lattaquié

« Une unité des forces armées syriennes a riposté aujourd’hui à l’aube à un groupe terroriste qui tentait d’infiltrer l’un de ses points militaires opérant sur l’axe de Kabana dans la campagne du nord de Lattaquié », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Les affrontements ont fait des tués et des blessés parmi les terroristes, dont leur chef, surnommé Abu Rawaha », a ajouté le communiqué.

A la fin du mois de juin dernier, le général de brigade Oleg Gorinov, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation en Syrie, avait fait part que « le rythme des attaques terroristes contre le personnel militaire et les civils en Syrie s’est considérablement accéléré ». « Les cas d’attaques terroristes contre l’armée syrienne et la population civile sont de plus en plus fréquents », a précisé O. Gorinov, soulignant qu’en juin, environ 47 violations avaient été enregistrées, dont 24 en une semaine seulement.

Ces dernières semaines, des attaques ont été perpétrées dans des zones sécurisées dans les villages de Jurin, Salhab et Deir Shamil dans la province occidentale de Hama et contre Al-Qardaha dans la campagne de Lattaquié, au cours desquelles ont été utilisées des missiles et des drones. Il y a eu 4 martyrs, dont deux enfants, et un certain nombre de blessés.

Au début de ce mois-ci, la milice Hayat Tahrir al-Cham (Ex-Front al-Nosra) a attaqué aux obus de mortier des positions de l’armée syrienne sur le front de Joubas, à l’est de la province d’Idlib. L’armée syrienne a aussi intensifié ses frappes aériennes contre les groupes armés, et ses forces aériennes ont participé conjointement avec les forces aériennes russes à des raids contre le quartier général et les camps de terroristes entraînés aux opérations suicides.