L’armée russe avance sur le front : Kiev lance ses drones sur Moscou

La Russie a affirmé vendredi avoir détruit un drone dans le ciel de Moscou. La veille, 13 drones ukrainiens ont été abattus, 11 près de la Crimée et deux qui se dirigeaient vers Moscou. Tout cela intervient au moment où les territoires contrôlés par la Russie sont la cible d'attaques de plus en plus fréquentes.