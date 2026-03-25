L’armée israélienne élargit ses manœuvres au sud-Liban : Les harcèlements du Hezbollah se multiplient

Le bilan des attaques israéliennes au Liban a atteint 1 094 morts depuis le début de l’offensive élargie d’Israël le 2 mars, a annoncé mercredi le ministère libanais de la Santé. Dans un communiqué repris par l’Agence nationale libanaise d’information, le ministère a précisé que le nombre total de blessés sur la même période s’élève à 3 119. Parmi les victimes, 121 sont des enfants et 81 des femmes. Au cours des dernières 24 heures, 22 personnes ont été tuées et 153 autres blessées à travers le Liban, selon le ministère.

Les combats les plus intenses ont eu lieu dans la localité d’Al-Qawzah, que la résistance cible avec des salves de roquettes et d’obus d’artillerie. Elle a frappé deux chars Merkava et forcé un hélicoptère militaire qui tentait d’atterrir pour évacuer les blessés, à battre en retraite en l’attaquant à l’aide d’un missile de défense aérienne. La résistance a en outre affronté mardi un avion de guerre israélien, lors de son attaque sur le sud du Liban, avec un missile sol-air, le forçant à battre en retraite, rapporte en outre Média de guerre. D’autres combats terrestres se déroulent dans la localité d’al-Khiam, notamment à proximité du site de l’ancien camp de détention où la résistance assure avoir ciblé 3 chars Merkava et un bulldozer D9. Des affrontements ont aussi lieu à al-Taybeh où un autre D9 a été frappé, Rab Thalathine, Odaysseh…

Dans la matinée de mercredi, des médias israéliens ont rapporté que « 5 drones du Hezbollah ont survolé le nord d’Israël. »

Selon Mohamad Al-Baqali, correspondant au sud Liban de la chaine qatarie al-Jazeera, l’armée d’occupation israélienne a élargi son champ de pénétration au sud du Liban et ses opérations ne se limitent plus à un seul axe, mais s’étendent désormais à plusieurs secteurs. Mardi, Israël Katz, ministre israélien de la Guerre, avait déclaré que les forces israéliennes « manœuvraient à l’intérieur du territoire libanais pour s’emparer d’une ligne de défense avancée » jusqu’au fleuve Litani, à une trentaine de km de la frontière. Selon M. al-Baqali, les incursions qui étaient initialement concentrées dans le secteur oriental, notamment ceux des localités de Taybeh et Khiam, sont opérées maintenant dans le secteur central de Maroun al-Ras vers Bint Jbeil, ainsi que le secteur côtier occidental, où de violents affrontements ont lieu à Naqoura. Cette répartition des axes d’incursion vise à disperser les capacités du Hezbollah et à le contraindre à répartir ses forces sur plusieurs fronts, explique le correspondant, afin d’affaiblir son efficacité et permettre à l’armée israélienne de rechercher des failles pour progresser en territoire libanais.

Le correspondant d’Al Jazeera a souligné que le Hezbollah ne reste pas les bras croisés, notant que les forces israéliennes, malgré trois semaines d’opérations, n’ont pas réalisé de percée majeure ni de progrès décisif. Il a ajouté que le parti mène une bataille qui semble surprendre l’armée israélienne en termes de tactiques et de capacités logistiques, notant qu’il effectue plus de 50 opérations par jour, à raison d’une opération toutes les 45 minutes, allant du lancement de roquettes à courte portée et d’obus antichars Kornet aux affrontements directs.

Le Centre israélien Alma, spécialisé dans les enjeux sécuritaires le long de la frontière nord, s’est arrêté sur la diffusion par le Hezbollah, le 16 mars, de la vidéo montrant le lancement d’un missile sol-air portable, visant un drone militaire israélien Hermes 450. Selon le centre, il s’agit d’un système de missile sol-air iranien appelé Misagh-1. Il est une copie du système chinois QW-1, lui-même dérivé d’un système russe. Le Hezbollah est connu pour utiliser des systèmes Misagh dans le cadre de son réseau de défense aérienne, mais il s’agit peut-être de la première documentation visuelle de ce système en sa possession, estime le centre.

Mardi, Média de guerre, a rendu compte de 53 opérations mardi 24 mars, en ciblant 2 bases militaires et 5 casernes israéliennes, dont le siège de commandement du Nord au nord d’Ayelet HaShahar, le complexe militaro-industriel de Rafael dans la région nord de Krayot, Ramot Naftali, la caserne Shomera, le QG de commandement près de la caserne de Yiftah, la caserne Beria, le QG du commandement nord de dans la base de Dado, au nord de la ville de Safed, 2 positions récemment établies : Nimr al-Jamal (en face de la localité de Alma al-Chaab) et Blate. Des attaques ont aussi visé 6 positions frontalières et des rassemblements militaires dans 10 colonies : dont S’as’a , Ein Hakovechim, Har Adir, Ma’alot-Tarshiha, ‘Ara, Karmiel, Dishon, Misgav ‘Am, la position d’artillerie dans la colonie de Dishon. Elle a visé les plateformes du Dôme de fer dans les colonies de Metoula, Misgav Am, al-Za’oura… Dans le cadre de l’avertissement lancé par la Résistance islamique à plusieurs colonies du nord de la Palestine occupée, elle a visé surtout Kiryat Shmona , Nahariyya, HaGoshrim, …

David Azoulay, chef du conseil de la colonie de Metoula, a vivement critiqué la gestion par le gouvernement israélien de la situation sécuritaire à la frontière avec le Liban, soulignant que les habitants vivent « des nuits et des jours sans sommeil et sans vie normale » alors que le Hezbollah poursuit ses bombardements. Dans une interview accordée à la chaîne israélienne Channel 7, il a déclaré que la colonie ne disposait pas de système d’alerte efficace, ce qui explique que les tirs coïncident souvent avec les sirènes. Il a souligné que les habitants passaient le plus clair de leur temps à l’intérieur ou à proximité des abris, dans un contexte de vie chaotique, marqué par l’évolution de la situation sur le terrain.

D. Azoulay considérait que la menace la plus sérieuse actuellement était celle des missiles antichars, révélant qu’environ 460 missiles de ce type avaient été tirés sur des habitations à Metoula depuis le début de la guerre, entraînant des destructions généralisées et des impacts directs. Il a appelé à une opération militaire plus profonde à l’intérieur du territoire libanais, jusqu’à une distance de 18 kilomètres, pour « éliminer la menace ». « Nos dirigeants sont des héros de la rhétorique, mais la réalité sur le terrain est différente », a-t-il souligné.

Critiquant la déclaration d’un ministre israélien selon lequel « il ne restera pas pierre sur pierre au Liban », notant que « jusqu’à présent, il ne reste pas pierre sur pierre de notre côté, ni de l’autre côté », il estime qu’« Israël s’est de nouveau enlisé dans le bourbier libanais ». Malgré son appel à un renforcement des mesures, il a précisé qu’il ne soutenait pas de présence militaire à long terme au Liban, mais plutôt une intervention temporaire visant à « affaiblir » le Hezbollah, qui serait suivie d’un retrait.