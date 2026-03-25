Projet du « Grand Israël » : Le SG du Hezbollah met en évidence le péril encouru par le Liban

Tout en appelant à une unité nationale absolue et en exhortant le gouvernement à ne pas criminaliser la résistance, Cheikh Naïm Qassem a réitéré son refus de toute négociation sous le feu, présentant la Résistance comme l’unique espoir de libération face à une offensive qui vise, selon lui, à l’anéantissement de l’identité libanaise.

Voici le communiqué intégral de cheikh Qassem:

« Il n’est plus secret pour personne qu’il existe un projet américano-israélien dangereux, celui du « Grand Israël », fondé sur l’occupation et l’expansion de l’Euphrate au Nil, incluant le Liban.

L’agression israélo-américaine contre le Liban ne s’est pas arrêtée le 27/11/2024, et l’ennemi israélien n’a pas respecté l’accord ; au contraire, il a poursuivi son agression de manière continue sur une période de quinze mois.

Il est devenu clair que nous sommes face à deux choix : soit la reddition et la renonciation à la terre, à la dignité, à la souveraineté et à l’avenir de nos générations, soit la confrontation inévitable et la résistance à l’occupation pour l’empêcher d’atteindre ses objectifs.

Le timing choisi par la Résistance pour répondre à l’agression et défendre le Liban a privé l’ennemi israélien de l’opportunité de nous surprendre, l’a empêché de s’en prendre isolément au Liban, et a fait tomber toutes les prétentions de « prétextes », car une salve de roquettes ne justifie pas une guerre ; bien plus, les prétextes n’ont plus de sens alors que l’agression dure depuis quinze mois.

La Résistance a préparé l’équipement adéquat, prouvé son efficacité et son mérite, et la jeunesse combattante et sacrifiée a livré les plus belles épopées d’héroïsme, d’honneur, de patriotisme et de dignité. Ils sont déterminés à continuer sans plafond et prêts à se sacrifier sans limites ; ils sont désormais le symbole éclatant du patriotisme et la lumière de la libération prochaine.

Quant au peuple de la Résistance, ce sont les plus nobles et les plus généreux de la terre. Ils se sont déplacés comme une contribution au Jihad, ont enduré en tant que sacrifiés et résistants, ont offert la chair de leur chair avec fierté et satisfaction, et ont subi les plus grandes souffrances loin de leurs maisons et de leur vie normale pour bâtir un avenir libre et honorable pour leur patrie et leurs enfants.

L’agression est le problème et le danger, la Résistance est l’espoir et la libération.

La responsabilité de faire face à l’agression est une responsabilité nationale incombant à tous : gouvernement, peuple, armée, forces vives, communautés, partis et chaque citoyen.

L’agression israélo-américaine veut dépouiller le Liban de sa force et contrôler ses politiques ainsi que l’avenir de ses fils. Elle veut dérober au Liban sa souveraineté et son indépendance par ses exigences visant à provoquer la sédition et les combats internes, à légitimer l’occupation israélienne et à empêcher l’armée de s’armer et de défendre la patrie… La riposte est une responsabilité nationale.

Lorsque la question du monopole des armes est soulevée pour répondre à l’exigence d’Israël alors que l’occupation et l’agression se poursuivent, c’est un pas sur le chemin de la disparition du Liban et de la réalisation du rêve du Grand Israël.

Et lorsque la négociation avec l’ennemi israélien est proposée sous le feu, c’est une imposition de la reddition et une spoliation de toutes les capacités du Liban, sans compter que la négociation est, par principe, rejetée avec un ennemi qui occupe la terre et agresse quotidiennement.

Il n’y a pas de « guerre des autres » sur la terre du Liban, mais bien une guerre d’Israël et des USA contre le Liban, face à laquelle se dressent la Résistance, le peuple, l’armée, les personnes d’honneur, les patriotes et les forces croyant en l’indépendance du Liban et sa libération.

Nous sommes dans une bataille défensive pour le Liban et ses citoyens ; ceux qui tombent en martyrs sont l’élite des hommes, des jeunes, des femmes et des enfants de notre patrie, et ce que nous libérons est la terre de notre patrie, le Liban.

Nous appelons à l’unité nationale contre l’ennemi israélo-américain, sous un seul titre à ce stade : l’arrêt de l’agression pour la libération de la terre et de l’homme. Tous les autres sujets pourront être discutés par la suite.

L’unité nationale ôte à notre ennemi l’espoir d’occuper notre pays.

L’unité nationale nous permet de traverser cette étape douloureuse par la solidarité et l’entraide, ce qui aide à construire notre pays ensemble.

L’unité nationale exige que le gouvernement ne prenne pas de décisions servant le projet israélien — même sans le vouloir — car le résultat finit par bénéficier à Israël.

L’unité nationale demande que le gouvernement revienne sur sa décision de criminaliser l’action résistante et les résistants.

Nous appelons à l’unité nationale pour nous tous. Ensemble, nous devenons plus forts, et ensemble, nous raccourcissons le temps de l’agression.

Regardez l’agression israélo-américaine sur le Liban : elle tue les civils, détruit les bâtiments, dépeuple les villages et les villes, et s’emploie à l’extermination des vies et des cultures, tout en étant lâche face aux braves résistants.

Cette Résistance ne sera pas vaincue, avec elle son peuple, les citoyens et les personnes d’honneur de notre pays. Nous sommes sereins et confiants que nous ne serons pas vaincus, quels que soient les sacrifices. Le Tout-Puissant a dit : {Mais Nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et d’en faire des héritiers}.

Quant à ce qui se passe dans la confrontation de la République islamique d’Iran face à l’agression américano-israélienne mondiale, c’est une leçon à méditer.

L’Iran a tenu bon face aux tyrans de la terre, à ses criminels et à ses sauvages, et il triomphera si Dieu le veut. Sachez que chaque victoire face aux USA et à Israël apporte un bien qui profite à tous, {Et le secours ne vient que d’Allah, le Puissant, le Sage} ».

Le mouvement Amal a publié un communiqué appelant les responsables officiels concernés à revenir sur la décision d’expulser l’ambassadeur de la République islamique d’Iran, afin d’éviter au pays d’entrer dans une crise politique et nationale. Le texte du communiqué est le suivant :

« Il aurait été plus judicieux pour les responsables officiels libanais de proclamer un état d’urgence diplomatique au niveau mondial pour faire face aux déclarations d’hier du ministre de la Guerre israélien, qui s’est vanté de la destruction de tous les ponts le long du cours du fleuve Litani et a annoncé les intentions de son entité d’occuper 10 % de la superficie du Liban, faisant de sa frontière jusqu’à la zone du sud du Litani une zone tampon. »

Le communiqué ajoute : « Mais, dans une démarche étrangère aux usages nationaux et suspecte par son timing, ces responsables ont choisi de mener un raid par malveillance en ciblant un pont diplomatique, en accordant à l’ambassadeur de la République islamique d’Iran un délai jusqu’à dimanche pour partir ; ils ne se sont pas donné la peine de condamner l’agression israélienne continue contre le Liban et l’expulsion injuste d’un tiers de sa population de leurs foyers. »

Le mouvement poursuit : « Face à cette mesure téméraire et irresponsable de la part de ceux qui sont chargés de préserver la souveraineté, la primeur des éloges concernant cette décision est venue des hauts responsables israéliens, qui ont réclamé davantage de mesures insensées. »

Le communiqué précise : « Le mouvement, en ce moment national critique qui impose à tous, et particulièrement aux responsables, de travailler à consolider les ponts de l’unité et de la solidarité nationale face à l’agression israélienne, appelle à revenir immédiatement sur cette mesure pour éviter au pays d’entrer dans une crise politique que nous tenons fermement à ne pas subir ; mais en même temps, le mouvement affirme qu’il ne tolérera pas qu’elle passe, quelles que soient les circonstances. Revenir sur l’erreur est une vertu nationale. »

Le mouvement a réitéré sa position de refus de toute forme de négociation directe avec l’ennemi israélien, affirmant que le comité du mécanisme reste le cadre pratique et exécutif pour arrêter l’agression israélienne et revenir à l’application intégrale des clauses du cessez-le-feu conclu en novembre 2024, dont ‘Israël’ n’a respecté aucun point.

Le mouvement a conclu son communiqué en remerciant tous les Libanais, et particulièrement les habitants des régions hôtes des déplacés à Beyrouth, dans le Mont-Liban et au Nord, pour leur conscience, leur vigilance et leurs efforts constants pour étouffer les séditions et renforcer les liens de l’unité nationale, qui a été et restera la pierre angulaire pour préserver le Liban en tant que patrie définitive pour tous ses fils.

Danger pour la paix civile

Commentant la décision du ministre des Affaires étrangères (issu des Forces Libanaises), Youssef Ragi, d’annuler l’accréditation de l’ambassadeur iranien Mohammad Reza Sheibani et de lui demander de quitter le Liban, le Rassemblement des Oulémas Musulmans a publié le communiqué suivant :

Le ministre des Affaires étrangères des Forces Libanaises, Youssef Ragi, nous a habitués à ce qu’à chaque tournant historique où la Résistance est sur le point de réaliser un exploit politique ou militaire sur le terrain, il intervienne pour provoquer un incident à partir de rien afin de nuire à la relation privilégiée entre la République islamique d’Iran et le Liban.

Cette approche n’est pas nouvelle, mais elle est adoptée depuis la fondation de cette organisation avec le soutien et le financement de l’entité sioniste.

Tout au long de son histoire politique, elle a œuvré dans l’intérêt de cet ennemi et commis des massacres contre les peuples libanais et palestinien au profit de l’ennemi sioniste, que ce soit lors des massacres de Tal al-Zaatar et de Nabaa, ou de celui de Sabra et Chatila, après avoir contribué à faire venir l’ennemi sioniste pour occuper Beyrouth, la capitale du Liban.

La relation des Forces Libanaises avec l’ambassade d’Iran est marquée par une histoire claire de préjudice aux relations et de provocation à la discorde entre le Liban et l’Iran, qu’il s’agisse de l’arrestation des quatre diplomates au barrage de Barbara pour les livrer à l’ennemi sioniste, ou de la décision du gouvernement d’Amine Gemayel en 1983 de rompre les relations avec la République islamique d’Iran.

Cette décision était motivée par le soutien de l’Iran à la Résistance nationale et islamique libanaise qui a abouti à la libération en 2000.

Aujourd’hui, alors que la Résistance a réactivé ses capacités et prouvé sa présence sur la scène en rétablissant l’équilibre de la terreur et en réalisant un équilibre de dissuasion au profit de la Résistance, et que l’Iran a déclaré qu’il ne mettrait fin à la bataille contre l’entité sioniste et les États-Unis qu’avec une solution à la guerre contre le Liban, le ministre des Forces Libanaises intervient pour émettre cette décision d’expulsion afin de nuire à la relation et d’empêcher la République islamique de soutenir la résistance du Liban et de son peuple.

C’est pourquoi nous avons constaté que la première félicitation reçue par ce ministre est venue du ministre des Affaires étrangères de l’ennemi sioniste, Gideon Sa’ar, qui a décerné à ce ministre la médaille de l’humiliation, de la honte et de la collaboration avec l’ennemi sioniste.

En raison de cette décision scandaleuse et honteuse, le Rassemblement des Oulémas Musulmans déclare ce qui suit :

Premièrement : Le Rassemblement considère que la décision du ministre des Affaires étrangères des Forces Libanaises à l’encontre de l’ambassadeur iranien Mohammad Reza Sheibani est une décision partisane qui ne reflète pas l’opinion réelle du peuple libanais et sert l’ennemi sioniste. Par conséquent, cette décision est condamnée et dénoncée par toutes les forces honorables du Liban, dont le Rassemblement des Oulémas Musulmans.

Deuxièmement : Le Rassemblement demande au Président de la République, Joseph Aoun, de prendre rapidement l’initiative d’annuler les effets de cette décision, car elle affectera inévitablement la paix civile et plongera le pays dans une impasse interne dont nous n’avons pas besoin.

Troisièmement : Nous demandons à l’ambassadeur iranien, ami du Rassemblement et du peuple libanais, qui était à leurs côtés lors de la confrontation héroïque de 2006 et a participé à la victoire ainsi qu’au soutien à la reconstruction, de ne pas quitter le Liban. Qu’il considère, comme nous l’avions dit en 1983 à l’ambassadeur Mahmoud Nourani, que chaque maison au Liban est une ambassade pour la République islamique d’Iran.

Quatrièmement : Le Rassemblement estime que le maintien du ministre des Affaires étrangères Youssef Ragi au sein du gouvernement constitue un danger pour la paix civile et le destin de la patrie, et qu’il œuvre pour le compte de l’ennemi sioniste. Il doit donc être démis de ses fonctions et écarté afin d’être remplacé par une personne dotée de tact, de diplomatie et d’appartenance nationale.