La vivacité des combattants du Hezbollah surprend l’armée israélienne : « Ils savent où nous sommes », signale un commandant de Tsahal

Le Hezbollah a affirmé vendredi avoir mené plus de 90 attaques contre des cibles israéliennes au cours des dernières 24 heures, visant des troupes, des véhicules et des positions militaires dans le sud du Liban et le nord d’Israël, les qualifiant de plus vaste vague depuis le début du conflit en cours. Dans plusieurs communiqués, le groupe a indiqué avoir lancé des essaims de drones contre des positions d’artillerie israéliennes dans la localité de Kabri et tiré des roquettes sur des regroupements de troupes et de véhicules, notamment à Misgav Am et Metula.

Il a également affirmé avoir visé des infrastructures israéliennes à Katzrin, sur le plateau du Golan occupé, ainsi que des positions dans la ville de Safed. Le Hezbollah a ajouté avoir atteint des regroupements de forces israéliennes à l’aide d’un missile guidé près de la localité de Qouzah, dans le sud du Liban.

Le groupe a également affirmé avoir éliminé deux chars israéliens de type Merkava à Naqoura et Qantara, dans le sud du Liban, portant à 30 le nombre de chars touchés depuis jeudi, revendiquant des « frappes directes ».

L’armée israélienne a indiqué jeudi soir que deux soldats avaient été tués et quatre autres blessés, dont deux officiers, lors des combats en cours dans le sud du Liban. Par ailleurs, les services de secours israéliens et des médias en hébreu ont rapporté qu’une personne avait été tuée et 35 autres blessées dans des attaques en provenance d’Iran et du Liban.

La Résistance a enregistré, au cours des deux derniers jours, un chiffre record dans le nombre de ses opérations menées contre les forces ayant pénétré le territoire libanais, ainsi que contre les positions, les rassemblements militaires et les colonies dans le nord et le centre de la Palestine occupée, passant par Haïfa (Krayot) jusqu’au ministère de la Guerre israélien à Tel-Aviv (87 opérations militaires mercredi et 92 jeudi jusqu’à minuit).

Les résistants ont également réussi un « massacre de chars » sans précédent contre les colonnes qui tentaient de s’infiltrer sur les axes (Taybe – Qantara) et (Qouzah – Debel). À travers ces opérations, la Résistance a fait preuve d’une cohésion exceptionnelle de son système de commandement et de contrôle, particulièrement lors de l’embuscade de Mouhaisibate – Qantara, alors que l’armée de l’ennemi s’enlisait dans la boue de la ligne de front, échouant à stopper les salves de missiles sur l’intérieur occupé. Cela a poussé l’ennemi à intensifier la politique de la terre brûlée et le piégeage technique des villages frontaliers pour compenser son incapacité à se stabiliser au sol.

Dans l’axe Taybe – Mouhaisibate – Qantara,10 chars Merkava et deux bulldozers D9, ont été détruits, outre d’autres chars et véhicules Hummer à Qouzah, Debel et Markaba. La tactique de l’« embuscade double et triple », consistant à détruire un véhicule puis à attendre l’avancée de la force d’intervention venue évacuer les blessés ou les engins pour les frapper de nouveau avec des missiles guidés et des obus d’artillerie, s’avère payante.

La Résistance a également intensifié les opérations offensives (frappes de rassemblements) exécutées avec précision, ne laissant aucun répit à l’ennemi en ciblant les regroupements à Qouzah (8 fois), Khiam (6 fois) et Debel (4 fois) à l’artillerie lourde et aux missiles, afin de disperser toute tentative de regroupement pour une avancée.

Cela s’est accompagné d’une intégration tactique impressionnante de l’armée de l’air de la Résistance (drones) avec l’infanterie ; des essaims de drones d’attaque ont été utilisés massivement sur les lignes de contact direct (Khiam, projet Taybe et Debel), offrant un appui aérien rapproché, ce qui constitue une évolution qualitative dans le cours de la bataille terrestre.

Deir Siriane s’est transformée jeudi en un « point de blocage » majeur. L’armée ennemie a tenté de pénétrer dans la localité via l’axe « Al-Baraka » et les installations publiques (mosquée et école), mais elle s’est heurtée à une défense en réseau des résistants. Ces derniers ont eu recours à des embuscades de missiles antichars et au combat rapproché pour entraver l’infanterie, transformant les abords de la localité en cimetière pour les chars « Merkava » (7 ciblages documentés dans les communiqués de la localité seule jusqu’au soir).

De plus, la Résistance a activé ses systèmes de défense aérienne, ciblant directement les hélicoptères ennemis à trois reprises (de mercredi à jeudi soir) avec des missiles sol-air (à Qouzah, Qantara et Kfar Kila), tandis qu’une opération d’évacuation par un quatrième hélicoptère a été repérée à Taybe.

Le secteur oriental (Khiam, Taybe et les environs du fleuve Litani) a connu une concentration de feu ennemie pour protéger l’invasion terrestre en difficulté de la 36e Division, tout comme au niveau des nœuds de vallées (vers Wadi el-Houjeir et Wadi es-Salouqi), dans une tentative de démanteler les lignes de défense naturelles et les infrastructures camouflées. Concomitamment, le cours du Qasmieh – Khardali – Froun a subi une tactique d’isolement opérationnel, l’armée israélienne tentant depuis une semaine de séparer le sud du Litani de son nord pour couper les voies d’approvisionnement logistique.

Dans le secteur occidental et la profondeur de Tyr (Qlaileh – Zibqine – Bazourieh), les forces israéliennes ont mené des opérations de « chasse par le feu » à la recherche d’actifs matériels ou humains, tandis qu’elles menaient des bombardements destructeurs dans la profondeur directe (Nabatieh et Doueir) et stratégique (banlieue sud de Beyrouth) afin de frapper l’environnement de la Résistance et les centres de commandement arrière, en guise de compensation stratégique et médiatique à l’échec terrestre.

Face à la poursuite du déplacement des habitants des colonies frontalières par le Hezbollah, le maire de Kiryat Shmona, Avichai Stern, a lancé une attaque virulente contre le gouvernement israélien, l’accusant de négligence. « C’est la première fois que nous perdons une ville dans l’État d’Israël. Il n’y a plus que 10 000 personnes à Kiryat Shmona (…) si cette situation dure encore un mois, il n’en restera que 10 », a-t-il déclaré.

Alors que les forces de la 7e Brigade de la 36e Division menaient une reconnaissance avec un bulldozer télécommandé entre la zone de Mouhaisibate et Qantara pour détecter les positions défensives, la Résistance la réussi à les attirer dans une embuscade mortelle. Après l’avancée d’une compagnie blindée vers Qantara, la Résistance l’a ciblée avec des missiles guidés, détruisant plusieurs chars et un bulldozer. Les forces ennemies à l’arrière ont tenté de créer un écran de fumée, mais ont également été détruites, parallèlement à un pilonnage d’artillerie contre les quartiers généraux et les renforts.

L’attaque frontale a échoué après la destruction de nouveaux engins, poussant les soldats ennemis à battre en retraite à pied. Les résistants ont ainsi totalement mis en échec l’opération avec la destruction de 10 chars Merkava et deux bulldozers D9, s’ajoutant à l’échec d’une tentative précédente où 8 chars avaient été détruits. Autant dire qu’une compagnie blindée complète de la 7e Brigade d’élite (la formation de blindés la plus puissante) a été mise hors service en un affrontement de deux heures. Les forces de renfort et d’évacuation ont également été ciblées pour empêcher la récupération des pertes, aggravant l’effondrement moral des troupes encerclées qui ont abandonné leurs véhicules pour fuir à pied.