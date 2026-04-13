La guerre de trop de Washington contre Téhéran : Le torchon brûle toujours entre T. Carlson et D. Trump

Lors d’une interview accordée à l’émission Dimanche avec Laura Kuenssberg, diffusée le 12 avril sur la BBC, Tucker Carlson a été interrogé sur la question de savoir s’il pensait que D. Trump était « aux ordres du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ». Sans tomber dans une caractérisation simpliste, il a pointé du doigt le régime israélien, l’accusant d’avoir entraîné l’administration Trump dans cette guerre non provoquée et illégale.

« Je ne pense pas que ce soit aussi simple que de dire « il est sous le contrôle de Netanyahu », mais on pourrait certainement le résumer ainsi et ce ne serait pas totalement faux », a-t-il répondu. Dans la foulée, il a lancé son réquisitoire le plus virulent à ce jour. « Nous le savons car la plus grande erreur de Trump – ou de tout président américain de mon vivant – a été de déclarer la guerre à l’Iran dans le but de changer son régime ».

Lorsque la présentatrice a rappelé que d’anciens présidents avaient parfois « dit non à Netanyahu », T. Carlson a acquiescé sans hésiter. «Ils l’ont fait, et j’aurais souhaité que notre président en fasse autant, mais il ne l’a pas fait », a-t-il poursuivi. Il est allé plus loin en affirmant que des responsables du régime israélien avaient activement manipulé les États-Unis pour les entraîner dans cette guerre. Il a déclaré avoir constaté personnellement, la façon dont Tel-Aviv a entraîné Washington dans une guerre « qui nuit aux États-Unis et au monde entier ».

Le 10 avril, lors d’une interview accordée à Newsmax, le même journaliste a qualifié D. Trump d’« esclave » du régime israélien, indiquant que la gestion américaine de la guerre contre la République islamique d’Iran était « terrible à regarder ». Dans ce droit fil, il a ajouté que le président américain « ne peut pas prendre ses propres décision s» et est « pris au piège par d’autres forces ».

Ses remarques font suite à une publication de D. Trump publiée le 9 avril sur les réseaux sociaux, où il ridiculisait T. Carlson et d’autres critiques de la guerre proches du mouvement MAGA, les qualifiant de « faible QI », insignifiants et avides de publicité. « Personne ne parle d’eux, et leurs opinions sont à l’opposé de celles des MAGA – sinon je n’aurais pas remporté l’élection présidentielle avec une victoire écrasante », a écrit l’actuel locataire de la Maison Blanche. En ce qui concerne T. Carlson, le président américain a dit : « il était anéanti lorsqu’il a été licencié de Fox News, et il ne s’en est jamais remis ».

La guerre contre l’Iran, déclenchée en plein milieu des négociations nucléaires, a suscité de vives réactions de la part de personnalités médiatiques proches de D. Trump, qui remettent en question ses décisions, les attribuant à l’influence du lobby sioniste sur Washington.

Le 6 avril, dans son émission The Tucker Carlson Show, le journaliste a qualifié les menaces proférées par D. Trump, émaillées d’insultes, contre les infrastructures civiles iraniennes de « crime de guerre » et de « crime moral ».

A signaler aussi que l’ancienne représentante républicaine Marjorie Taylor Greene a demandé la destitution de D. Trump en vertu du 25e amendement après que le président américain a menacé, dans une publication sur les réseaux sociaux le 7 avril, de « la mort d’une civilisation entière ce soir-là ». Les sondages montrent que la guerre contre l’Iran n’est pas populaire au sein de la société américaine, car elle a coûté des milliards de dollars aux États-Unis sans atteindre aucun des objectifs déclarés.