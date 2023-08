La Cisjordanie au bord de l’embrasement : Une opération palestinienne commando à Al-Khalil

Limitée dans un premier temps à un pan de la Cisjordanie occupée, la résistance palestinienne a progressé pour toucher aussi la région d’al-Khalil, là où se trouve Kiriat Arba, dont la population s’élève à plus de 7000. Hazem Qassem, porte-parole du Hamas a indiqué que cette opération s’inscrit dans « le contexte naturel de la confrontation avec la guerre religieuse contre nos sacro-saints. Notre peuple et sa résistance poursuivront la lutte pour défendre al-Aqsa (la mosquée) et son identité arabo-islamique et ne permettront pas à l’occupation d’exécuter ses plans là-bas ».

Selon les premières informations, l’armée d’occupation israélienne est toujours à la recherche de la voiture à partir de laquelle les tirs ont été effectués. A noter qu’elle est toujours à la recherche de l’auteur de l’opération de samedi dans la station de lavage de voitures de Hawara au cours de laquelle deux colons ont été abattus. Selon les médias israéliens, l’institution militaire et sécuritaire israélienne est encore sous le choc en raison de cette attaque, du fait surtout qu’elle a eu lieu dans une zone sécuritaire sensible ou se déploie le plus important dispositif de l’armée d’occupation via tours d’observation et check-points. Sachant que Hawara se trouve dans la zone C sous contrôle administratif et sécuritaire israélien, il découle de cette opération « un revers sécuritaire et des renseignements important », ont commenté des médias israéliens.

Dans une interview accordée à l’agence de presse « Palestine Today », Abdallah Akkad, expert des questions sécuritaires et militaires a indiqué que l’armée d’occupation et ses agences technologiques et de renseignement sont devenues incapables de suivre les mouvements de la résistance et de ses combattants.

Il constate que les opérations de commando sont désormais réalisées à partir de la distance zéro et au cœur de l’entité, et dans les lieux qu’elle contrôle administrativement et militairement, et ce sans pouvoir les détecter.

Selon lui la résistance fait preuve d’une plus grande précaution et de prudence lorsqu’elle mène des opérations de commando. « L’opération Hawara a confirmé la capacité du Palestinien à défier les difficultés et les insuffisances afin de mener à bien une opération héroïque à partir de la distance zéro, et qu’il peut sortir de des décombres pour prouver qu’il existe et que cette terre est palestinienne. Son peuple fait preuve qu’il ne se lasse jamais de résister jusqu’à la libération », a-t-il ajouté. Tout en soulignant que l’opération Hawara a confirmé que la résistance est en « en expansion continue, car elle a mis l’occupation dans un état de confusion, de désordre et de mutisme qui s’est abattu sur son establishment sécuritaire et militaire ».

Selon Akkad, l’opération de résistance « a réellement surpris l’occupation car elle ne s’y attendait nullement et elle est même arrivée en retard sur ce lieu, tellement elle était sous le choc », avant de conclure que « le Palestinien a pu remporter une victoire tactique unique plus d’une fois. »

Les médias israéliens continuent de commenter la fusillade à Hébron qui a déclenché un état de panique et une grande anxiété parmi les milieux politiques, militaires et de sécurité de l’occupation. Roei Sharon, commentateur militaire sur Kan TV, a déclaré que « les opérations ces dernières semaines sont des opérations sanglantes », notant que « la crainte actuelle dans l’establishment de la sécurité est que cette vague d’opérations se déplace du nord de la Cisjordanie à son sud à Hébron. »

Sharon a souligné qu’il s’agit d’une « escalade très dure pour les habitants de la région, les soldats de l’armée israélienne et tout Israël en général ».

Le journal Israel Hume a déclaré que « l’année 2023 est la plus sanglante depuis la deuxième Intifada, après que 35 Israéliens ont été tués dans des attaques palestiniennes depuis le début de cette année jusqu’à ce jour ».

Quant à Abishai Ben Haim, commentateur sur la Treizième chaîne, il a affirmé que « le plus difficile est le sentiment d’impuissance, et s’il y a quelque chose qui peut être remarqué, c’est le sentiment d’impuissance et l’incapacité de faire quelque chose, et s’il y a quelque chose dont on peut se préoccuper, c’est cela. » Il a ajouté que l’une de ces questions préoccupantes est « les meurtres répétés visant les colons », soulignant que « nous devons nous rappeler que chaque meurtre perpétré dans ces zones (la Cisjordanie) est un meurtre qui est empêché à l’intérieur du petit Israël (les territoires occupés en 1948). »

De son côté, Amir Avivi, général de brigade de la réserve israélienne, a confirmé qu’il y a une escalade des violences à un « rythme très élevé » par rapport aux années précédentes, soulignant que « ce sont principalement des initiatives privées, mais il y a aussi des initiatives organisées ». « J’ai entendu une information intéressante. Lorsque le commandant de la division de Cisjordanie a pris ses fonctions, il y avait dix bataillons de l’armée israélienne en Cisjordanie, et depuis ce matin, il y a 23 bataillons, le nombre augmente selon la complexité de la réalité là-bas », a-t-il encore précisé.

Plus tôt dans la journée, Isaac Herzog, président israélien, a publié un commentaire sur l’opération d’Hébron, la décrivant comme « un jour difficile et douloureux pour les Israéliens, car nos ennemis travaillent par tous les moyens pour nous frapper et nous nuire ».

Les médias israéliens ont décrit la situation dans l’entité sioniste comme une combinaison « d’humiliation à la frontière nord, des tirs de roquettes depuis Gaza et une escalade des opérations en Cisjordanie ».

Les médias israéliens ont rapporté que les forces de l’armée recherchaient les auteurs de l’attaque, qui a eu lieu près du carrefour de Beit Hagai dans le sud de la Cisjordanie, près d’Hébron. Ils ont indiqué qu’ « une femme israélienne a été tuée et un homme grièvement blessé dans l’attaque », car « les deux, qui ont la quarantaine, ont été abattus par une voiture qui passait alors qu’ils roulaient sur l’autoroute 60, près de Beit Jonction de Hagai, au sud d’Hébron. »

Le service d’ambulance de l’étoile de David a affirmé que la femme, initialement diagnostiquée dans un état critique, a été déclarée morte sur les lieux peu de temps après. Les responsables médicaux ont également révélé que « la personne blessée a été transférée à l’hôpital Soroka de Beer Sheva pour y être soignée, où elle a été diagnostiquée comme étant dans un état grave ».

La voiture a été touchée par pas moins de 22 balles, et trois autres balles ont été retrouvées à proximité, selon l’enquête initiale de l’armée d’occupation, qui a indiqué que le véhicule présumé utilisé par les hommes armés pour mener à bien l’opération n’avait pas de plaques d’immatriculation.