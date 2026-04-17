La Belgique honore son engagement sur le dossier saharien : Une mission de l’APEFE à Dakhla

Au programme figuraient plusieurs réunions avec des responsables locaux, dont le wali de la région, le président du conseil régional ainsi que le maire de la ville. Jeudi, la délégation doit également se rendre au siège du Centre régional d’investissement afin de s’informer sur les potentialités économiques de la province.

Cette visite intervient dans un contexte particulier des relations entre Rabat et Bruxelles, notamment après le soutien de la Belgique au plan marocain d’autonomie pour le Sahara, conformément à la Déclaration conjointe signée à Bruxelles le 23 octobre 2025. Une position réaffirmée le 2 mars à Rabat par Maxime Prévot, vice-Premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, à l’issue de ses entretiens avec Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine. Le responsable belge avait indiqué, dans des déclarations à la presse, que Bruxelles entend agir en cohérence avec cette position, tant sur les plans diplomatique qu’économique, dans le respect du droit international.

Il avait également annoncé qu’une visite de l’ambassadeur belge à Rabat dans la région du Sahara est prévue, afin de préparer et de soutenir plusieurs initiatives économiques, notamment des missions d’entreprises belges et l’organisation de foires économiques régionales.