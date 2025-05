Industrie de l’image : CANON se renforce au Maroc. Un événement exclusif à Bouznika

L’événement a mis en avant les dernières innovations de Canon, renforcé les relations avec les clients et offert une expérience immersive autour de son écosystème d’imagerie complet. La première journée a été dédiée à des échanges approfondis avec les partenaires sur les opportunités commerciales et les solutions de pointe. La deuxième journée a accueilli les utilisateurs finaux et s’est conclue par une conférence de presse, soulignant le leadership de Canon dans l’univers de l’image et de l’impression, et réaffirmant sa vision du Maroc comme marché stratégique dans la région où la demande pour une production de haute qualité et les investissements dans l’automatisation sont en forte hausse. Le marché des machines d’impression connaît une croissance stimulée par l’urbanisation, l’industrialisation et les avancées technologiques. L’adoption de l’impression numérique améliore l’efficacité et réduit les coûts dans des secteurs variés tels que l’emballage, l’édition, le textile et la publicité.

Des événements comme le Sommet de l’Innovation de Canon jouent un rôle clé dans l’alignement de la technologie sur les besoins des entreprises, en proposant des solutions sur mesure adaptées à chaque secteur. Cette plateforme permet à Canon de consolider son leadership sur le marché marocain de l’impression, de démontrer ses solutions avancées et de réaffirmer son engagement envers l’intégration fluide des flux de travail, les innovations sectorielles, et l’expansion de son réseau de distribution pour une meilleure accessibilité.

L’un des moments forts de l’événement a été la remise de prix exclusifs récompensant les réalisations exceptionnelles de partenaires et clients de longue date. Trois catégories ont été honorées : Clients de longue date, Clients à volume d’impression élevé, et Partenaires Canon sélectionnés pour leur engagement et leur excellence. Ces distinctions témoignent de l’importance accordée par Canon à la construction de relations solides et durables, vectrices de succès sur le marché.

Axé sur une expérience client exceptionnelle, le « Sommet de l’Innovation » illustre la mission de Canon : équiper les entreprises d’une technologie transformative. Grâce à des interactions pratiques immersives, des connexions sectorielles renforcées et des opportunités pour les partenaires de libérer le plein potentiel des innovations, l’événement a confirmé la position de Canon comme marque de référence pour la croissance des entreprises dans le paysage dynamique de l’impression au Maroc.