Hollywood toujours à l’arrêt : Les vedettes se mobilisent en faveur des grévistes

Le fonds aurait reçu 15 millions de dollars depuis le début de la grève. C’est Dwayne Johnson, alias The Rock, qui a lancé le mouvement. La star de films d’action, connue pour sa générosité, a donné une somme à sept chiffres au fonds de soutien de la SAG-AFTRA, il y a trois semaines. Un record à l’époque. Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, Oprah Winfrey, Matt Damon, Ryan Reynolds, ont suivi avec un million de dollars.

Le syndicat fait face à trente fois plus de demandes d’aide d’urgence qu’en temps normal. George Clooney et Meryl Streep ont, eux aussi, participé, appelant d’autres acteurs à faire de même. « Je me souviens des jours où je travaillais comme serveuse ou quand je faisais la queue à l’agence pour l’emploi », a raconté l’actrice aux trois Oscars, « chanceuse », dit-elle, « de pouvoir aider ceux qui bataillent contre Goliath ».

Mais les stars n’évitent pas les critiques. Il n’est pas rare de voir sur les piquets de grève des pancartes demandant « où est Ben Affleck ? », « où est Quentin Tarantino ? » Si on a croisé Colin Farrell ou Daniel Radcliffe parmi les manifestants, les grands noms évitent de se montrer publiquement.

Et puis, les exemptions accordées à des tournages de projets indépendants impliquant des vedettes comme Mel Gibson ou Anne Hathaway ont fait grincer des dents. Comme Tom Cruise demandant au syndicat de laisser les acteurs promouvoir leurs films alors que les salles se remettent à peine de la pandémie.