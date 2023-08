Libre échange Russie-Afrique du Nord : V. Poutine intègre le Maroc

Le deuxième Sommet Russie-Afrique tenu la semaine dernière à Saint-Pétersbourg a abouti à de très bons résultats qui contribueront à renforcer davantage le partenariat entre la Russie et l’Afrique, a relevé le maitre du Kremlin. « Nous préparons des accords sur une zone de libre-échange avec l’Égypte, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie. Cela concerne toute l’Afrique du Nord. Il y a beaucoup d’autres points de développement sur le continent et il y a des pays très intéressants. Par conséquent, nous ne devons en aucun cas négliger les autres régions », a signalé Vladimir Poutine lors d’une réunion avec des responsables gouvernementaux

Selon l’agence Sputnik, le Président russe a précisé que son pays doit utiliser l’interaction politique avec les pays africains pour approfondir les liens économiques, ajoutant que Moscou et le continent se considèrent mutuellement « comme des amis » et bénéficient d’un solide partenariat fondé sur la confiance et le respect mutuels. « Nous avons tous vu que vous êtes traités par la Russie en tant qu’ami, et nous traitons les pays africains en tant qu’amis. Nous devons transformer ce niveau de confiance politique en coopération économique », a ajouté le chef de l’Etat russe. Ce dernier considère, en effet, que le continent est vaste et devrait se développer « très positivement, compensant ce qui a été perdu » au cours des décennies précédentes, citant des experts en études africaines. Il a souligné que la question de la coopération avec le continent devrait être abordée de manière globale. « Les pays d’Afrique passent de la lutte pour la souveraineté politique et l’indépendance à la lutte pour la souveraineté économique. Et dans ces processus, ils nous considèrent comme un partenaire fiable, prêts à donner aux entreprises russes l’opportunité de se développer et de gagner. Et nous sommes prêts à partager notre expérience et nos technologies », a-t-il soutenu.

Dans cette dynamique, il est prévu d’augmenter le soutien d’assurance pour les livraisons, de connecter les banques africaines au système russe de messagerie financière et ainsi passer aux règlements en roubles, ainsi que de développer le mécanisme des accords de libre-échange. C’est ce qu’a affirmé Maxim Reshetnikov, ministre du développement économique russe. Tout en ajoutant que le Sommet Russie-Afrique a montré qu’« il y a beaucoup de travail à faire » pour soutenir les exportations, les investissements, le développement durable, ainsi que la coopération dans le domaine culturel, proposant ainsi de créer un nouveau département pour la coopération avec les pays africains au sein du ministère sous sa supervision.

M. Reshetnikov a révélé, dans ce cadre, que la Russie étudie la possibilité de créer une plate-forme logistique sur la côte est de l’Afrique dans le cadre du corridor Nord-Sud. Cette initiative met en évidence l’importance du développement des corridors de transport, étant donné que Moscou cherche à renforcer ses échanges commerciaux avec le continent.