Guerre libano-israélienne : Les souricières tendues par le Hezbollah font mal à l’armée israélienne

La Résistance a précisé que « la zone de l’embuscade s’est transformée en un périmètre de mort, infligeant de lourdes pertes aux rangs israéliens. Ces derniers s’emploient actuellement à évacuer leurs morts et leurs blessés sous une épaisse couverture de feu et de fumigènes, via des hélicoptères ». Et de poursuivre que « les affrontements se poursuivaient jusqu’au moment de la publication de ce communiqué ».

Selon les médias israéliens, « une unité conjointe composée de parachutistes et de forces du génie de combat « Yahalom » est tombée dans une embuscade majeure du Hezbollah ».

L’armée d’occupation israélienne a reconnu que 9 de ses membres, 3 officiers et 6 soldats, ont été blessés dans deux incidents distincts lors d’affrontements avec la Résistance au Sud-Liban. Son porte-parole a fait état de deux officiers grièvement et modérément blessés après avoir été visés par un missile antichar lors d’un affrontement au Sud-Liban.

Des sources israéliennes ont en outre affirmé que deux blindés de transport de troupes de type « Namer » ont été touchés lors d’affrontements dans la zone du Litani, et ont été abandonnés sur place après l’évacuation des blessés. Dans le même contexte, la Résistance islamique a rapporté que ses combattants ont ciblé, samedi à 02h30, deux chars Merkava aux abords du réservoir d’eau dans la localité d’Al-Qantara avec des missiles guidés, atteignant directement leurs cibles.

Parallèlement, les médias israéliens ont qualifié l’incident sécuritaire au Liban de « très grave » et « extrêmement difficile ». Ils ont admis que des hélicoptères ont transporté des blessés vers l’hôpital Rambam et d’autres vers l’hôpital de Safed.

De son côté, le ministère israélien de la Santé a reconnu avoir enregistré 100 blessés pour la seule journée de vendredi. Le nombre total de blessés depuis le début de la guerre contre l’Iran s’élève à 5 872, selon les sources israéliennes. L’armée israélienne fait face à une guerre d’usure sur le front nord de la Palestine occupée, où la Résistance islamique continue de s’opposer aux incursions dans les villages frontaliers du sud.

Précédemment, le chef d’état-major israélien, Eyal Zamir, a averti lors d’une réunion du Cabinet que « l’armée s’effondrera si aucune solution n’est trouvée à la crise des effectifs », ajoutant : « Je lève de nombreux drapeaux rouges ».