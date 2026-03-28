Washington muscle sa présence dans la région du « Golfe Trump »: Téhéran assure avoir ciblé plusieurs rassemblements de soldats US

L’Iran « doit ouvrir le détroit de Trump – je veux dire le détroit d’Ormuz », a déclaré le président de 79 ans lors d’une rencontre avec des investisseurs à Miami. L’assistance a ri, et le locataire de la Maison Blanche s’est excusé : « Je suis désolé, quelle terrible erreur ! » Le président US, qui vit dans un monde qu’il fabrique lui-même, a ensuite affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une erreur. « Les médias qui diffusent de fausses informations diront qu’il l’a dit par accident – ??non, avec moi, il n’y a pas d’accidents, ou du moins pas beaucoup. »

Donald Trump a évoqué à plusieurs reprises l’idée de renommer des institutions et des lieux. Le célèbre centre culturel Kennedy Center à Washington s’appelle désormais le Trump Kennedy Center. Il a également ordonné que le golfe du Mexique soit rebaptisé « golfe d’Amérique ». La question du « délire de grandeur » chez D. Trump est régulièrement soulevée par des observateurs, psychiatres et opposants, décrivant un narcissisme pathologique, un ego surdimensionné et une déconnexion de la réalité. Ces traits se manifesteraient par une quête de toute-puissance, l’absence de surmoi et une mise en scène grotesque de sa propre gloire.

Le langage de la canonnière reste prégnant pour le moment. Ainsi, un navire d’assaut amphibie américain transportant des milliers de forces expéditionnaires est arrivé au Moyen-Orient, a annoncé samedi le Commandement central américain (CENTCOM). « Les marins et Marines américains à bord de l’USS Tripoli (LHA 7) sont arrivés dans la zone de responsabilité du Commandement central américain, le 27 mars », a indiqué le CENTCOM dans un communiqué. L’USS Tripoli sert de navire amiral à une force expéditionnaire d’environ 3 500 marins et Marines, comprenant également des aéronefs de transport et des avions de combat ainsi que des moyens amphibies et tactiques, a précisé le commandement.

Plus, selon les médias, les États-Unis ont commencé à avertir leurs alliés d’éventuelles interruptions des livraisons d’armes à l’Ukraine dans les mois à venir. Cet avertissement intervient alors que plusieurs pays craignent que les États-Unis ne réorientent les armes déjà achetées vers le Moyen-Orient, où la guerre fait rage depuis près d’un mois.

Le porte-parole du quartier général central Khatam al-Anbiya, le lieutenant-colonel, Ibrahim Zolfaghari, a affirmé « avoir précédemment averti que l’armée américaine agressive, sous la force des attaques des forces armées et la destruction de ses bases dans la région, s’était enfuie pour se cacher hors de ses installations habituelles. » Et d’ajouter : « Au cours des dernières heures, deux de leurs repaires ont été localisés à Dubaï : le premier abritait plus de 400 personnes et le second plus de 100. Les deux sites ont été identifiés puis ciblés par des missiles et des drones de précision lancés par les héros de la force aérospatiale et de la force navale du Corps des Gardiens de la révolution islamique, leur infligeant des pertes extrêmement lourdes ». « Depuis plusieurs heures, les ambulances s’activent pour évacuer les morts et les blessés parmi les commandants et les soldats américains », a-t-il poursuivi.

Et l’officier iranien de réitérer : « Trump et les chefs de l’armée américaine doivent bien comprendre que la région se transformera en cimetière pour les soldats américains ; ils n’auront d’autre choix que de se soumettre à la volonté divine du peuple héroïque et des braves combattants de l’Islam ».

Il a également annoncé l’exécution d’opérations militaires stratégiques ayant ciblé un navire de soutien appartenant à l’armée d’occupation américaine, à une distance éloignée du port de Salalah, au large du Sultanat d’Oman.

Le porte-parole a en outre révélé que le ciblage par les Gardiens de la révolution d’un site de concentration des forces américaines sur la base d’Al-Kharj en Arabie saoudite, vendredi, a entraîné la destruction d’un avion de ravitaillement en carburant et a infligé des dommages majeurs à trois autres appareils, les mettant totalement hors service. Ces opérations viennent consolider l’équation de la « réciprocité » et confirment que l’ensemble des bases et des mouvements américains sont sous la loupe des tirs iraniens.

Le bureau des relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé vendredi que, dans le cadre de la 84e vague de l’opération Promesse Tenue 4 , la marine du CGRI a mené une « attaque conjointe contre des terroristes sionistes et américains dans le port de Shuwaikh, au Koweït, et au large de Dubaï ». Au cours de cette opération, menée à l’aide de 380 missiles balistiques et de croisière, six navires d’assaut amphibie américains de classe LCU ont été ciblés dans le port de Shuwaikh. Selon des sources sur place, trois des navires ont coulé après avoir été touchés de plein fouet, tandis que les autres « sont toujours en feu ».

L’opération a également ciblé des points de rassemblement d’officiers d’une unité de drones américains sur la côte et un hôtel à Dubaï, les touchant avec une grande précision à l’aide de drones kamikazes. « Outre le naufrage des navires tactiques, l’opération a entraîné la mort de nombreux Américains », selon le communiqué du CGRI.

I. Zolfaghari, a annoncé que « la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique a mené une attaque surprise, ciblant plusieurs points de rassemblement de terroristes sionistes et américains sur l’île de Bubiyan, au Koweït, au moyen d’une frappe conjointe de missiles et de drones ». Il a indiqué que « différents types de drones suicides et de missiles balistiques ont été utilisés lors de l’attaque, entraînant la destruction et les blessures d’un grand nombre de terroristes américains. De nombreux morts et blessés ont été transférés aux hôpitaux Saleh al-Sabah, Mohammad al-Ahmad et Ali al-Salem ». Il a affirmé que « les attaques contre les soldats américains se poursuivraient dans toute la région jusqu’à leur destruction complète et leur expulsion des terres musulmanes, par la grâce de Dieu Tout-Puissant et grâce à des frappes puissantes et efficaces ».

Le CGRI a aussi détruit lors de cette vague plusieurs avions ravitailleurs et de soutien logistique américains sur la base aérienne d’Al-Kharj (base aérienne Prince Sultan) en Arabie saoudite. Le communiqué a indiqué que « des missiles à propergol solide et liquide ont pénétré la base aérienne d’Al-Kharj, ciblant la base de ravitaillement et de soutien aérien par un déluge de tirs de missiles et de drones ».

Le Wall Street Journal a confirmé que « des avions ravitailleurs militaires américains avaient été touchés lors d’une attaque de missiles iranienne visant la base aérienne Prince Sultan en Arabie saoudite ». Le journal a rapporté également que « l’attaque de vendredi a fait plusieurs blessés parmi les militaires américains ».

Selon plusieurs responsables américains, CBS News a rapporté « qu’une douzaine de soldats américains ont été blessés lors de l’attaque. Certains ont été grièvement blessés, tandis que d’autres ont été sérieusement blessés ». La chaîne a précisé que « deux soldats américains ont été grièvement blessés et huit autres sérieusement blessés lors d’une attaque contre la base aérienne Prince Sultan en Arabie saoudite ».

Le CGRI a lancé la 84e vague de l’opération Promesse Tenue 4 en dédiant un missile au prêcheur égyptien azhari cheikh Abdel Bari Souleimane. Il indique que « de missiles à propergol solide et liquide ont pénétré la base d’al-Kharj » dans la base de l’émir Sultan en Arabie saoudite, ciblant « le quartier général de la flotte de ravitaillement et de soutien aérien avec un barrage de tirs de missiles et de drones », ce qui a permis, selon le communiqué, « la destruction et l’endommagement grave de nombreux avions gros porteurs et ravitailleurs lourds ennemis ». Une image satellite montre la destruction de trois avions ravitailleurs KC-135 et d’importants dégâts sur plusieurs autres appareils de la base militaire américaine d’Al-Kharj, en Arabie saoudite.

Dans le cadre de cette vague, la marine du CGRI a dit aussi avoir mené « une attaque complexe contre les forces américano-sionistes dans le port d’Al-Shouyoukh et sur les côtes et dans le port de Dubaï. Les forces américaines et leur matériel tactique ont été touchés avec précision ».

« Lors de cette opération, menée à l’aide de missiles balistiques et de missiles de croisière Qadr-380, six péniches de débarquement américaines (LCU) ont été ciblées dans le port d’Al-Shouyoukh. Selon des rapports de terrain, trois d’entre elles ont coulé après avoir été touchées, tandis que les deux autres ont pris feu. » Le texte assure qu’un grand nombre de soldats américains ont été tués.

Le Pentagone ne reconnait jusqu’à présent que 13 tués. Un responsable a dit pour la CNN que 303 militaires américains ont été blessés depuis le début de la guerre, sachant que le dernier bilan était de 290. Selon ce responsable, 75% des blessés sont des traumatismes crâniens et des lésions cérébrales causées par une force extérieure telle qu’un coup ou un impact à la tête. Plus tôt, le chef d’état-major interarmées américain, le général Dan Keane, avait déclaré que la plupart des blessures infligées aux militaires américains étaient dues à des attaques de drones iraniens.

Selon le CGRI, une opération de drones a été menée vendredi contre des points de rassemblement d’officiers d’une unité de drones de l’armée américaine sur la côte, ainsi que contre un hôtel à Dubaï, à l’aide de drones suicides. Le communiqué conclut en affirmant que les combattants dévoués des forces navales et aérospatiales du CGRI, « tout en défendant résolument les positions de la République islamique dans le détroit d’Ormuz et le golfe Persique, continueront de frapper de toutes leurs forces les bastions du mal ennemis dans la région », précisant que cette opération est une réponse à « l’exploitation agressive par le régime terroriste américain des bases aériennes situées dans les pays de la région ».

Les forces navales des Gardiens de la révolution ont aussi assuré avoir lancé une attaque surprise à l’aide de missiles et de drones contre les points de rassemblement des forces américaines et israéliennes sur l’île de Bubiyan, au Koweït.

Jeudi, le porte-parole de l’état-major des forces armées iraniennes, le général de brigade Shekarchi, a déclaré que « l’armée américaine s’est effondrée en Asie occidentale en peu de temps », révélant que les opérations ont jusqu’à présent abouti à la destruction de 17 bases américaines dans la région. Le New York Time a admis que « depuis la seconde guerre mondiale, aucun pays n’a réussi à détruire les capacités militaires américaines comme l’Iran ».

En Iran, des raids israéliens ont visé vendredi des installations sensibles, à savoir les usines d’acier à Ispahan et Khuzestân et la station d’Arak pour l’eau lourde à l’ouest de la capitale Téhéran. Des raids sur des quartiers résidentiels à Téhéran , Zenjan, Ispahan, Najaf Abad et autres ont fait des dizaines de martyrs et de blessés. L’armée iranienne avait pour sa part indiqué avoir abattu un missile Cruz tiré depuis un avion ennemi dans l’espace aérien de la région de Fordo.

En représailles, Majid Moussawi, le chef de la force aérospatiale du CGRI a déclaré : « Vous nous aviez expérimentés dans le passé. Vous commencez à jouer avec le feu en ciblant les infrastructures. Cette fois-ci l’équation ne sera plus œil pour œil. Attendez ». Le CGRI a lancé vendredi un appel urgent aux populations du Moyen-Orient leur demandant de quitter les zones où sont présentes les forces américaines, menaçant de cibler ces forces où qu’elles se trouvent.

L’armée iranienne a ciblé « la principale base de soutien logistique et les installations de transport appartenant à l’armée d’occupation israélienne à Tel Aviv ». Des médias israéliens ont rapporté la mort de deux personnes à Ramat Gan, au sud de Tel Aviv indiquant qu’un missile à sous-munitions s’est écrasé dans 15 lieux. Dans la soirée, la région de Tel Aviv a été de nouveau la cible de missiles à sous-munitions.

Peu avant minuit, l’organisation de l’énergie atomique iranienne a indiqué qu’un projectile s’est écrasé à proximité de la centrale nucléaire Bouchehr, pour la troisième fois en 10 jours, sans faire de victimes ni de dégâts. La Russie a déclaré samedi que les récentes frappes américano-israéliennes visant des installations situées dans les villes iraniennes d’Ardakan, de Bushehr et de Khondab, où se trouvent des infrastructures nucléaires stratégiques, devraient faire l’objet d’une forte condamnation internationale. « Ces attaques méritent une condamnation sans équivoque et résolue de l’ensemble de la communauté internationale. Les violations flagrantes du droit international se poursuivent, et les responsables de telles atrocités doivent en être conscients », a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.