Guerre génocidaire d’Israël : Pour faire parler le père, un bébé gazaoui brûlé par les soldats israéliens !

Selon la famille, le calvaire a commencé lorsque le père, Ousama Abu Nasser, a emmené son fils de 18 mois dans un magasin situé à l’est du camp pour acheter des produits de première nécessité. Soudain, il s’est retrouvé sous le feu des forces israéliennes près de la barrière de séparation, ce qui l’a forcé à s’approcher des soldats. La mère a déclaré que les soldats ont contraint le père à laisser son enfant au sol et à se rendre immédiatement à un point de contrôle militaire voisin, où il a été déshabillé et interrogé. L’enfant a été séparé de son père avant l’arrivée des militaires.

Durant sa détention, le bébé a subi des violences physiques, notamment des brûlures à l’aide de mégots de cigarettes et des coups portés avec des objets tranchants, dont un clou enfoncé dans sa jambe, dans le but de faire pression sur son père.

Le soir même, la famille a reçu un appel de la Croix-Rouge les informant qu’ils avaient récupéré l’enfant au marché d’Al-Maghazi, pour découvrir avec stupeur les signes visibles de torture qu’il portait. Quelques heures plus tard, le bébé a été libéré, tandis que son père reste en détention.

Plusieurs médecins ont examiné l’enfant et ont confirmé que ses blessures n’étaient pas dues à des tirs d’armes à feu, mais à des actes de torture commis avec des objets tranchants et des mégots de cigarettes.

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens occupés, a déclaré mardi que les Palestiniens de Gaza ne pourront pas être sauvés sans une « intervention massive » visant à mettre fin aux actions d’Israël, appelant les États à rompre leurs liens économiques, militaires et financiers avec ce pays. « Comment se fait-il que les États membres continuent d’entretenir des relations avec Israël ? », s’est interrogée Francesca Albanese lors d’un point de presse, rappelant que les États ont l’obligation de « ne pas transférer d’armes à un État qui commet des crimes de guerre ».

« Je n’ai absolument aucun espoir que les Palestiniens de Gaza soient sauvés s’il n’y a pas une intervention massive pour arrêter Israël », a-t-elle affirmé, ajoutant que « la manière la plus pacifique d’arrêter Israël est de couper les liens économiques, militaires et financiers ». La rapporteuse a également estimé que Gaza ne représente que « le début de cette nouvelle phase d’escalade dans l’effacement des Palestiniens », avertissant que des dynamiques similaires sont déjà visibles au Liban et en Iran. « Cela ne s’arrêtera pas là », a-t-elle prévenu.

Interrogée sur les propos du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a réclamé sa démission, Francesca Albanese a dénoncé ce qu’elle a qualifié de tentative de diversion. « C’est dommage que même des ministres d’États qui se disent démocratiques suivent cette machination de distraction », a-t-elle déclaré. Elle a également affirmé que la situation « empire » malgré le cessez-le-feu à Gaza, affirmant que depuis le début de la trêve, Israël a tué 650 Palestiniens dans l’enclave, alors que de nombreuses personnes vivant encore sous des tentes continuent d’être prises pour cible. Selon elle, cette aggravation « n’est pas une coïncidence » mais « intentionnelle », évoquant la poursuite des destructions, de la famine et des souffrances.

Dans son dernier rapport sur la torture et le génocide, Francesca Albanese détaille également des abus commis contre des détenus, citant notamment « de violents passages à tabac, des fractures osseuses infligées intentionnellement, des entraves prolongées, des privations de sommeil, la faim, le refus de soins médicaux, des violences sexuelles et des viols », visant des hommes, des femmes et des enfants. « Un nombre sans précédent de détenus est mort en détention », a-t-elle ajouté.

Réagissant aux critiques israéliennes contre son rapport, elle a déclaré : « Israël peut dire ce qu’il veut. Il doit néanmoins rendre des comptes. Ses dirigeants méritent d’être à La Haye. »

Présentant lundi son rapport devant le Conseil des droits de l’homme à Genève, Francesca Albanese a estimé qu’Israël « a effectivement reçu carte blanche pour torturer les Palestiniens », ajoutant que le document met en lumière « l’usage généralisé et systématique de la torture par Israël, ainsi que la création d’un environnement de torture contre les Palestiniens ». Selon ce rapport, entre octobre 2023 et janvier 2026, les forces israéliennes ont arrêté plus de 18 500 Palestiniens, dont des enfants. Près de 100 seraient morts en détention et environ 4 000 resteraient victimes de disparition forcée, tandis que des milliers d’autres ont été détenus sans inculpation dans des conditions jugées inhumaines.

Dimanche, Ibrahim Zulfiqari, porte-parole du quartier général central de Khatam al-Anbiya, a adressé un message en arabe aux musulmans de la région, et plus particulièrement au peuple palestinien de la bande de Gaza, réaffirmant le soutien continu de Téhéran à la cause palestinienne. Il y a souligné que la cause palestinienne est restée présente dans la conscience du peuple iranien depuis la victoire de la révolution islamique, étant considérée comme une cause de droit et de justice pour toute la nation islamique. I. Zulfiqari a ajouté que ce que traverse l’Iran aujourd’hui ne se limite pas à sa propre défense, mais inclut également le soutien au peuple palestinien opprimé, soulignant qu’il se tient aux côtés des Palestiniens en toutes circonstances, soulignant que les Palestiniens ne resteront jamais seuls sur cette voie, réitérant l’engagement de continuer à les soutenir jusqu’à ce que leurs droits soient restitués à leurs propriétaires.

Injustice en Cisjordanie

Trois Palestiniens ont été blessés mardi lors d’une attaque menée par des occupants israéliens près du village de Beit Imerin, au nord-ouest de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, ont indiqué des sources locales. Les sources ont déclaré à l’agence de presse officielle Wafa qu’un groupe de occupants israéliens a attaqué trois jeunes hommes à bord de deux véhicules et a endommagé leurs voitures.

Dans le sud de la Cisjordanie, des occupants israéliens ont incendié une maison dans le village d’Al-Tuwani, dans la zone de Masafer Yatta, au sud de Hébron. Aucune victime n’a été signalée. Fouad Amour, un militant documentant les attaques des occupants, a déclaré que les occupants israéliens ont incendié la maison et inscrit des graffitis racistes sur ses murs.

Les Palestiniens ont averti d’une montée des attaques des occupants israéliens à travers la Cisjordanie occupée. Selon les chiffres officiels palestiniens, les occupants israéliens ont mené 511 attaques dans toute la Cisjordanie en février, tuant sept Palestiniens par balle.

Depuis le début de la guerre à Gaza le 8 octobre 2023, les attaques des forces israéliennes et des occupants en Cisjordanie ont fait 1 133 morts palestiniens, environ 11 700 blessés et entraîné l’arrestation d’environ 22 000 personnes.

Dans un avis historique publié en juillet 2024, la Cour internationale de Justice a déclaré que l’occupation israélienne des territoires palestiniens était illégale et a appelé à l’évacuation de toutes les colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

Les habitants palestiniens de la ville de Taybeh, à prédominance chrétienne, dans le centre de la Cisjordanie occupée, font face à des attaques croissantes de la part des occupants israéliens, faisant de la vie quotidienne une source constante de peur, ont déclaré des résidents et des responsables locaux. La ville, à l’est de Ramallah, n’est plus l’endroit calme autrefois associé à la sécurité, ont indiqué les résidents. Les occupants ont intensifié leurs attaques, notamment en faisant paître leur bétail sur des terres palestiniennes, dans une « pression croissante et des tentatives de les forcer à partir ». Des bergers se déplacent désormais librement sur des terres autrefois plantées de blé, d’amandiers et de vignes, tandis que les propriétaires sont empêchés d’accéder à leurs biens au milieu d’attaques répétées et d’un manque de protection, ont indiqué les résidents.

Malgré les menaces, les résidents restent attachés à leur terre. La vue du bétail des occupants paissant dans leurs champs est devenue le reflet quotidien d’« efforts pour imposer le contrôle ». Le Haut Comité présidentiel pour les affaires ecclésiastiques en Palestine avait averti début février que les attaques des occupants menacent la présence chrétienne sur le territoire et avait appelé à des mesures pour protéger les civils palestiniens, y compris les chrétiens. Dans un message adressé aux églises du monde entier, le comité avait averti que les attaques « menacent leur présence historique sur leur terre ».

Khaldoun Hanna, maire par intérim de Taybeh, a déclaré que la ville d’environ 1 500 habitants, tous chrétiens, fait face à une « grave escalade » de la part des occupants israéliens. « Les attaques israéliennes ne font pas de distinction entre musulmans et chrétiens. Tout le monde est ciblé, et il y a un feu vert de l’extrême droite pour que les occupants fassent ce qu’ils veulent », a-t-il déclaré. « Nous avons environ 5 000 dounams auxquels nous n’avons pas pu accéder depuis quatre ans, en plus d’environ 6 000 dounams de terres agricoles ouvertes que les occupants exploitent désormais pour faire paître leur bétail. » K. Hanna a déclaré : « Les occupants volent des biens palestiniens et attaquent des maisons et des véhicules. » Il a ajouté : « Même des installations économiques telles que des usines et des entreprises à l’ouest de la ville ont été saisies par des occupants, qui ont empêché leurs propriétaires d’y accéder. »

Sur les motivations derrière les attaques, K. Hanna a déclaré : « Ils veulent vider la terre de ses habitants, mais cela n’arrivera pas. Nous vivrons ici dans la dignité ou nous mourrons sur notre terre, et nous ne partirons pas », a-t-il ajouté.

Suleiman Khoury, résident chrétien et ancien maire, a déploré les attaques répétées contre ses biens, déclarant : « Depuis le 7 octobre 2023, on nous a empêchés de récolter les olives, et nous avons été battus et notre équipement volé par des occupants. » Il a ajouté : « Même le véhicule de mes fils a été volé, et j’ai des terres plantées d’amandiers sur lesquelles j’ai travaillé pendant des années, mais les occupants ont arraché les arbres et les ont déplacés vers un avant-poste. »

« Il y a quelques jours, ils ont attaqué à nouveau ma terre, brisé les portails et fait paître leurs moutons dans le vignoble. Il y a peu de temps encore, ils étaient là », a-t-il dit. Malgré les attaques continuelles, il a souligné son attachement à la terre. « La terre nous est précieuse. Nous y avons travaillé et fourni des efforts. Si les occupants la prennent, il ne nous restera plus rien », a-t-il déclaré.

Taybeh est la seule ville palestinienne entièrement chrétienne de Cisjordanie, bien que d’autres zones aient des populations religieuses mixtes. La ville a historiquement été associée à la sécurité ; la tradition veut que Jésus y ait cherché refuge un jour. Les résidents affirment que ce caractère est désormais menacé. Les attaques récentes ont inclus l’incendie de parties de l’historique église Saint-Georges, des agressions contre des maisons et des véhicules, et des graffitis racistes.

Environ 750 000 occupants israéliens vivent dans des centaines de colonies à travers la Cisjordanie occupée, dont environ 250 000 à Jérusalem-Est. Les Palestiniens affirment que les occupants mènent des attaques quotidiennes visant à les déplacer de force. Depuis le début de la guerre à Gaza le 8 octobre 2023, les forces israéliennes et les occupants ont intensifié leurs opérations à travers la Cisjordanie, notamment des arrestations, des meurtres, des destructions de biens, des démolitions de maisons et des déplacements. Ces attaques ont tué au moins 1 132 Palestiniens et blessé environ 11 700 personnes, en plus de la détention d’environ 22 000 personnes, selon les données officielles palestiniennes.