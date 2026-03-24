Couverture partiale de la BBC du génocide de Gaza : Des journalistes poursuivent la chaine britannique en justice

Un tribunal britannique a commencé à examiner une affaire inédite visant la BBC, mise en cause par cinq journalistes issus du service BBC Arabic. Au cœur du dossier figure la couverture de la guerre contre Gaza, que les plaignants présentent comme l’un des principaux points de rupture avec le groupe public britannique. Selon des éléments versés à la procédure, le journaliste Amer Sultan a expliqué devant le tribunal que la BBC avait imposé des « restrictions juridiques et éditoriales » à ses équipes opérant en Israël. D’après son témoignage, ces limitations auraient empêché de couvrir correctement certains événements sur le terrain, notamment l’agression subie le 13 octobre 2023 par une équipe de télévision de BBC Arabic, visée sans raison par la police israélienne.

Le dossier fait aussi apparaître des contestations internes sur le traitement des premières semaines du conflit. A. Sultan, qui a passé 17 ans à la BBC, affirme avoir signalé des « violations graves » des règles éditoriales du groupe dès le début de la guerre. D’après les documents présentés au tribunal, l’ancienne directrice du World Service, Liliane Landor, a ensuite organisé des réunions internes pour comprendre les défaillances relevées dans la couverture de Gaza. Selon ces mêmes documents, Liliane Landor aurait avoué que la BBC avait « induit le public en erreur ». Cette formule occupe une place centrale dans l’affaire, car elle renforce les accusations visant le traitement par la chaîne publique britannique des événements liés à Gaza.

L’affaire ne se limite toutefois pas à la seule ligne éditoriale. Les cinq plaignants, Ahmed Rouaba, Dima Odeh, Nahed Najar, Mohamed El-Ashiry et Amer Sultan, accusent aussi la BBC de racisme, de harcèlement et de licenciement abusif. Ils soutiennent avoir subi des représailles après avoir dénoncé des pratiques qu’ils jugent discriminatoires au sein de BBC Arabic, ainsi qu’après avoir contesté certains manquements éditoriaux. Le dossier s’inscrit aussi dans un contexte plus ancien de tensions internes. Ahmed Rouaba avait déjà obtenu gain de cause devant un tribunal du travail en 2024 après avoir dénoncé des faits de harcèlement racial. La justice avait alors estimé que la BBC n’avait pas correctement appliqué ses propres règles internes.

Les plaignants affirment aujourd’hui avoir subi des représailles pour avoir soutenu leur collègue, mais aussi pour avoir alerté sur ce qu’ils considéraient comme une dégradation des standards professionnels au sein du service arabophone. Quatre des cinq journalistes affirment avoir été licenciés en octobre 2024 à l’issue d’un processus qu’ils qualifient de « simulacre », tandis que la BBC soutient, de son côté, que la procédure était « équitable ». Selon les plaignants, ces licenciements ne peuvent pas être dissociés du climat interne décrit dans la procédure ni de leur positionnement sur les questions éditoriales liées à la guerre contre Gaza. La BBC conteste l’ensemble des accusations et nie toute violation de ses obligations. Mais selon les éléments rapportés, la défense n’a pas directement réfuté plusieurs points centraux du témoignage d’A. Sultan, préférant soutenir que les faits évoqués ne relevaient pas juridiquement du statut de lanceur d’alerte. L’audience se poursuit donc dans une affaire sans précédent, sur fond de tensions internes et de débat plus large sur les dérives des médias occidentaux dans la couverture de la guerre contre Gaza.