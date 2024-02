Groupe Akdital : Apport d’actifs immobiliers au profit de Syhati Immo SPI

Conformément à sa politique en matière de gestion des actifs immobiliers, le Groupe Akdital a procédé à l’apport des biens immobiliers abritant l’Hôpital Privé de Aïn Sebaâ et la Clinique Atfal à Casablanca d’une valeur de 173 millions de dirhams (MDH) au profit de l’Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI), Syhati Immo SPI, indique le Akdital dans un communiqué.

Cet OPCI, ouvert au public et géré par la société de gestion Reim Partners, devrait accueillir d’autres actifs futurs opérés par le Groupe, dans les différentes villes du Royaume, ajoute la même source, précisant que les différents actifs portés par Syhati Immo SPI feront l’objet d’un contrat de bail de longue durée auprès du Groupe Akdital. Cette opération s’inscrit dans l’orientation stratégique du Groupe visant d’une part, à optimiser sa structure financière en libérant des capitaux pour les réallouer vers le financement du développement, et d’autre part, la revalorisation du portefeuille immobilier grâce à une gestion plus ciblée, améliorant la performance globale des actifs.