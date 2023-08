F. Armengol à la tête du parlement espagnol : Son soutien aux séparatistes du Polisario maintenu ?

La socialiste F. Armengol est connue pour ses positions pro-Polisario. Elle était parmi les rares hauts cadres du PSOE à s’opposer ouvertement au soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental, annoncé le 18 mars 2022. Au lendemain de cet appui, elle avait exprimé son « soutien au peuple sahraoui qui mérite de vivre dans la paix et la liberté ». Position réitérée en août 2022. « Je m’engage à continuer à défendre le peuple sahraoui, les accords internationaux et le referendum d’autodétermination pour un peuple injustement soumis », avait-elle déclaré.

D’après des analystes de la chose politique ibérique, cette victoire du PSOE rapproche davantage P. Sanchez d’un second mandat à la tête d’un gouvernement de coalition de gauche, avec comme partenaire le mouvement d’extrême gauche Sumar et l’appui des formations catalanes et basques.