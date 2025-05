Epreuves du BAC : Près d’un demi-million de candidats recensés : 64% dans les filières scientifiques...

La session ordinaire de l’examen national unifié du baccalauréat a démarré jeudi pour l’ensemble des filières, et se poursuivra jusqu’au 2 juin 2025. Quant à la session de rattrapage, elle se déroulera les 3, 4, 5 et 7 juillet 2025. À l’occasion du lancement des épreuves, Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, a effectué une visite au lycée qualifiant Abdelkarim El Khattabi, relevant de la direction provinciale de Rabat. Il y a supervisé le coup d’envoi de la session ordinaire de l’examen national unifié du baccalauréat 2025.

Le ministère précise dans un communiqué ad hoc que l’enseignement privé représente 11 % de l’ensemble des candidats. La répartition selon les filières fait apparaître que 64 % des candidats sont inscrits dans les filières scientifiques et techniques, 35 % dans les filières littéraires et originelles, et 1 % dans les filières professionnelles. Il ajoute aussi avoir mobilisé l’ensemble des parties prenantes et mis en œuvre toutes les mesures organisationnelles et logistiques nécessaires pour assurer le bon déroulement de cet examen national.

À cet effet, 1.995 centres d’examen ont été mis en place à travers le pays, pour un total de 29.998 salles d’épreuve. En parallèle, 50.600 surveillants, 1.995 observateurs et 43.000 correcteurs ont été mobilisés. Par ailleurs, 597 sujets d’examen ont été élaborés pour les deux sessions (ordinaire et de rattrapage), dont 231 sujets spécialement adaptés aux candidats en situation de handicap.

La tutelle a également publié la circulaire ministérielle encadrant l’organisation des examens du baccalauréat, et mis à la disposition des candidats une version électronique du « Guide de la candidate et du candidat », afin de leur permettre de consulter toutes les informations juridiques, organisationnelles et les nouveautés spécifiques à cette session.

Cette année scolaire, précise encore le ministère, a été marquée par une série de mesures pédagogiques et administratives destinées à consolider les apprentissages fondamentaux des élèves et à les préparer de manière optimale aux épreuves du baccalauréat. Ces dispositifs incluent un accompagnement psychologique, des séances de révision collectives et l’organisation de campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires pour lutter contre le phénomène de triche lors des examens.

Le ministère affirme également avoir poursuivi ses efforts de modernisation de la gestion des examens, à travers notamment l’introduction d’un système électronique de codage secret des copies des candidats au baccalauréat. Ce dispositif vise à réduire les risques d’erreurs matérielles dans le codage et à renforcer la crédibilité et la fiabilité des résultats.

Dans le même esprit, le ministère a salué les efforts soutenus du corps enseignant, des cadres pédagogiques et administratifs, qui ont accompagné les élèves tout au long de l’année scolaire et durant cette étape décisive. Il a également exprimé sa profonde reconnaissance aux parents d’élèves, pour leur engagement constant et les sacrifices consentis afin d’assurer à leurs enfants un environnement propice à la réussite scolaire. Le ministère a tenu à remercier également les autorités publiques, les partenaires et l’ensemble des intervenants pour leur contribution à la réussite de ce rendez-vous national majeur.