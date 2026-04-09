Éducation : La licorne Leverage Edu s’installe au Maroc pour digitaliser la mobilité étudiante

C’est à l’occasion de l’événement « Tech Converge » à Casablanca que la plateforme globale a officialisé son entrée sur le marché national. Pour Akshay Chaturvedi, fondateur et CEO de Leverage Edu, le choix du Royaume n’est pas fortuit : le Maroc se situe à la confluence des flux entre l’Afrique et l’Europe, avec une génération d’étudiants ultra-connectée et de plus en plus mobile.

Avec plus de 43 000 étudiants marocains rien qu’en France (soit 10 % des effectifs internationaux du pays), le besoin d’un accompagnement structuré n’a jamais été aussi criant. Leverage Edu arrive avec un réseau impressionnant d’universités partenaires aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Europe, ciblant prioritairement les filières STEM (Sciences, Technologie, Ingénierie, Mathématiques) et le management.

La véritable rupture apportée par Leverage Edu réside dans sa technologie « LEAI ». Contrairement aux agences de placement traditionnelles, la plateforme utilise l’intelligence artificielle pour :

Personnaliser l’orientation : Analyser le profil de l’étudiant pour lui proposer les universités où ses chances d’admission et de réussite sont les plus élevées.

Analyser le profil de l’étudiant pour lui proposer les universités où ses chances d’admission et de réussite sont les plus élevées. Automatiser la gestion : Optimiser les processus de candidature, les demandes de bourses et les démarches de visa.

Optimiser les processus de candidature, les demandes de bourses et les démarches de visa. Sécuriser l’après : Un accompagnement qui s’étend jusqu’au logement et à l’insertion professionnelle à l’étranger.

Dans des secteurs en tension comme la santé, l’hôtellerie ou la tech, la plateforme connecte directement les profils qualifiés aux employeurs internationaux. Ce modèle répond à une réalité du marché marocain : l’étude à l’étranger est perçue comme un investissement direct vers une carrière mondiale.

L’arrivée de Leverage Edu au Maroc marque la fin de l’ère artisanale de l’orientation scolaire. En automatisant les processus administratifs grâce à l’IA, la plateforme réduit les marges d’erreur et démocratise l’accès à l’information stratégique.

Toutefois, ce déploiement soulève également la question de la « fuite des cerveaux » (brain drain). Si Leverage Edu facilite le départ des talents marocains vers les meilleures universités mondiales, le défi pour le Royaume sera de créer les conditions de leur retour ou d’une collaboration à distance (brain gain) pour que cet écosystème profite, in fine, à l’économie nationale.