Des soldats ukrainiens s’y entraîneraient avec les forces spéciales norvégiennes notamment à l’utilisation de drones, a révélé une source russe citée par TASS. Le régime de Kiev prépare des actes terroristes contre des navires russes empruntant les voies maritimes des mers de Barents et de Norvège, depuis et vers le port de Mourmansk, dans le nord de la Russie, a confié une source militaro-diplomatique à l’agence de presse russe TASS.

La préparation est effectuée avec l’assistance d’experts militaires de la marine norvégienne. « À cette fin, un groupe de militaires (environ 50 personnes) de la 385e brigade autonome de drones navals à usage spécial de la marine ukrainienne est arrivé en Norvège », a révélé la source. Les Ukrainiens s’entraînent avec les forces spéciales de la marine norvégienne. Selon la source de TASS, Ukrainiens et Norvégiens s’entraînent en mer de Norvège à l’utilisation de drones de surface et sous-marins dans des conditions de basses températures. Cette aide de la part d’Oslo au régime de Kiev implique directement la Norvège, ainsi que l’OTAN dans son ensemble, dans un conflit armé avec la Russie.

Le régime de Kiev a déjà attaqué des navires russes. Le 3 mars, le ministère russe des Transports a annoncé que le méthanier russe « Arktik Metagaz » avait été attaqué en Méditerranée par des drones ukrainiens, à proximité immédiate des eaux territoriales de Malte. Les 30 membres d’équipage ont tous réussi à se mettre à l’abri, mais deux marins ont été blessés. Le 3 avril, Kiev a attaqué un cargo transportant du blé dans la mer d’Azov. Le navire avait été visé par un drone. Huit membres d’équipage ont survécu, trois ont péri. Selon un membre d’équipage, l’Ukraine savait qu’elle s’apprêtait à attaquer un navire marchand.

A signaler que la Russie a remis à l’Ukraine les dépouilles de 1 000 militaires, tandis que la partie ukrainienne a restitué celles de 41 soldats russes. C’est ce qu’a déclaré au média russe RBK le représentant du groupe de coordination parlementaire sur les questions relatives à l’opération militaire, le député à la Douma d’État Chamsail Saraliev.