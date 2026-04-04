Vente de diplômes universitaires : Un enseignant de la faculté de droit d’Agadir condamné à Marrakech

D’autres individus ont également été jugés. L’épouse du principal accusé, avocate stagiaire, a écopé de deux ans de prison. Le chef du greffe d’un tribunal de première instance a été condamné à un an de prison. Son fils, également avocat stagiaire, a écopé d’une peine de huit mois de prison. Un dernier accusé a été acquitté des charges retenues contre lui. Les faits incriminés allaient de la corruption, avec ou sans complicité, à l’abus d’influence.

Les détails de cette affaire remontent à mai de l’année dernière, lorsque les autorités ont lancé des enquêtes sur des soupçons d’inscription d’un nombre d’employés et d’avocats dans le programme de master, en dehors des dispositions légales, en échange de pots-de-vin.