Défense : Les Américains prévoient de former les Africains aux Drones dans le Royaume

La première phase de ce projet devrait débuter lors de l’édition 2026 de l’exercice Africa Lion. Un module de formation dédié aux drones sera proposé à une quinzaine de participants, a précisé le général lors du sommet des forces terrestres africaines, qui s’est tenu la semaine dernière à Rome. « Il s’agit de développer une capacité durable et pérenne qui, une fois son efficacité prouvée, pourra être déployée dans d’autres régions d’Afrique », a déclaré C. Donahue.

Le général a également souligné que ce centre vise à offrir aux acteurs africains un espace pour identifier les défis sécuritaires les plus pressants, tout en mobilisant diverses ressources et innovations pour les relever.

Ce dispositif proposera «une approche différente pour se former mutuellement, apprendre les uns des autres et partager des informations afin de résoudre un problème. C’est ce que nous allons mettre en place au Maroc», a-t-il ajouté.

Pour rappel, le général Dagvin Anderson, actuel chef de l’AFRICOM, avait déjà annoncé en août dernier, lors de son audition au Sénat pour sa nomination, que le Maroc est appelé à jouer un rôle clé dans la nouvelle configuration du commandement américain en Afrique.

Des médias américains avaient également évoqué la possibilité pour les États-Unis de créer un commandement militaire indépendant dédié aux opérations en Afrique, suite à l’approbation par le Sénat d’un nouveau responsable pour l’AFRICOM. Dans ce contexte, le Maroc est mentionné comme un site potentiel pour accueillir le futur quartier général. Cette dynamique s’inscrit dans le cadre d’une coopération stratégique renforcée entre Rabat et Washington. Depuis juin 2004, le royaume bénéficie du statut d’allié majeur des États-Unis hors OTAN.