Migration irrégulière : L’Intérieur fait son bilan pour 2025

« La diminution notable des interceptions témoigne d’une réduction progressive des flux migratoires irréguliers, illustrant l’assèchement continu de la route migratoire passant par le Maroc », a déclaré un haut responsable. Dans le même temps, les autorités marocaines ont secouru 13 595 migrants en mer en 2025. En outre, 4 372 migrants en situation irrégulière ont bénéficié de programmes de retour volontaire vers leurs pays d’origine.

Selon le ministère, ces retours s’inscrivent dans « l’approche centrée sur l’humain du Maroc en matière de gestion des migrations », qui « allie fermeté et responsabilité ».

Le ministère a souligné que, bien que le Maroc ait longtemps été un point de départ clé pour les migrants cherchant à rejoindre l’Europe via la Méditerranée, l’Atlantique, ou par Sebta et Melilla, les schémas migratoires évoluent. Depuis le renforcement de la coopération avec l’Espagne en 2022, les migrants se tournent de plus en plus vers des routes alternatives en Afrique de l’Ouest et dans certaines régions du sud de la Méditerranée.

Dans un rapport récent de l’Union européenne (UE) sur la gestion migratoire, on signale que la police espagnole admettait que les expulsions de migrants en situation administrative irrégulière vers le Maroc restaient « extrêmement limitées ». Consacré au phénomène dans les Îles Canaries, le rapport souligne le manque de documents parmi un grand nombre de migrants marocains rendait la mise en œuvre des expulsions quasiment impossible. La même source souligne que le Maroc n’avait pas acté l’accord de réadmission avec l’Espagne.

Par ailleurs, le rapport fait état d’un manque de coordination entre les deux parties, notamment dans les zones de recherche et de sauvetage maritime. La même source pointe également des «lacunes de sécurité» dans les eaux atlantiques, où certains bateaux ne sont pas détectés, comme au large de Lanzarote.

Le rapport révèle en outre des dysfonctionnements dans la gestion des centres d’hébergement pour migrants, où le coût réel par place n’est pas déterminé. Sur le plan politique, l’UE a émis ses réserves sur les initiatives de régularisation lancées par le gouvernement Sánchez.