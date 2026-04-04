Economies africaines résilientes : La guerre a peu de prise sur le corridor de la prospérité à l’est du Continent

Malgré un lourd endettement et des risques climatiques croissants, les perspectives du continent montrent que la croissance n’est plus concentrée dans quelques grandes économies, mais qu’elle s’étend désormais sur une vaste zone allant de l’Afrique subsaharienne à l’Afrique du Nord.

Le rapport 2026 de la Banque africaine de développement sur la performance macroéconomique et les perspectives en Afrique indique que l’économie du continent continue de faire preuve de résilience, tout en cherchant à transformer son potentiel en croissance dans un contexte de resserrement financier mondial. De plus en plus multidimensionnelle, la dynamique économique africaine se déploie à travers plusieurs secteurs et régions. Aujourd’hui, 12 pays africains figurent parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde, confirmant ainsi le rôle croissant du continent dans l’économie mondiale.

En analysant la carte de la croissance du continent, l’Afrique de l’Est conserve sa position de leader en 2025 avec un taux de croissance de 6,4 %. Portée par des pays comme l’Éthiopie, le Rwanda et la Tanzanie, cette dynamique repose non seulement sur l’agriculture et les matières premières, mais aussi sur de lourds investissements publics, le développement des réseaux logistiques et la numérisation du secteur des services. Cette dynamique économique pourrait, à terme, favoriser la création d’un « corridor de prospérité » s’étendant aux pays voisins.

En Afrique du Nord, la tendance est plutôt à la reprise après la pandémie, soutenue par des stratégies ciblées dans le tourisme et l’énergie. Au Maroc et en Égypte, les recettes touristiques ainsi que la diversification du secteur des services apparaissent comme des leviers majeurs de réduction de la vulnérabilité économique régionale. En Afrique de l’Ouest, des pays comme la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Sénégal maintiennent leur dynamisme grâce à des projets d’infrastructures et de nouveaux investissements dans l’énergie.

Par ailleurs, les projets liés aux hydrocarbures et aux énergies renouvelables qui émergent sur le continent contribuent non seulement à accroître la production locale, mais aussi à renforcer l’attractivité de la région pour les investisseurs internationaux.

Les analystes économiques prévoient une croissance du PIB africain de 4,2 % en 2025 à 4,3 % en 2026. Cette progression, modérée mais régulière, serait principalement soutenue par la consommation intérieure. L’assouplissement progressif des politiques monétaires dans certains pays et la baisse des pressions inflationnistes ont relancé les dépenses des ménages. Les projets d’infrastructures reportés pendant la pandémie sont désormais progressivement relancés, entraînant une légère amélioration du marché de l’emploi.

Selon les données de la Banque africaine de développement, 24 pays africains devraient dépasser une croissance de 5 % en 2025. Cette évolution confirme la fin du récit d’une croissance portée uniquement par quelques économies « locomotives », au profit d’une dynamique plus large et plus diversifiée. Cependant, la question centrale demeure : ces niveaux de croissance suffisent-ils à réduire la pauvreté et à créer des emplois de qualité pour des millions de jeunes ? Les experts estiment ainsi qu’un taux de croissance d’environ 7 % serait nécessaire à l’échelle du continent pour assurer une véritable transformation sociale.

Parmi les économies africaines à la plus forte croissance en 2025 figurent le Soudan du Sud, le Sénégal, l’Ouganda, le Rwanda et le Niger. En Afrique de l’Est, l’Éthiopie, le Rwanda et l’Ouganda ont contribué à une croissance régionale de 6,4 %, tandis qu’en Afrique de l’Ouest, le Sénégal et le Niger affichent de solides performances grâce aux investissements dans les infrastructures et les services. En revanche, certaines économies enregistrent une croissance plus limitée. L’Afrique du Sud, en particulier, reste en dessous de la moyenne continentale avec une croissance du PIB de seulement 1,1 % en 2025.

Ce tableau illustre une réalité désormais claire : la croissance africaine n’est plus concentrée dans un petit nombre de pays, mais répartie à travers plusieurs régions, à des rythmes différents.

Malgré cette dynamique positive, le lourd endettement du continent et les chocs climatiques restent des facteurs de risque majeurs. La dette publique totale de l’Afrique a dépassé 1 800 milliards de dollars. Les emprunts contractés pour financer les infrastructures, combinés à la hausse des taux d’intérêt mondiaux, pèsent lourdement sur les capacités de remboursement de nombreux pays. Cependant, des mesures de discipline budgétaire et des réformes visant à améliorer les recettes publiques montrent des signes de stabilisation partielle des ratios d’endettement dans certains États.

La crise climatique constitue également un risque devenu structurel pour les économies africaines. Sécheresses, inondations soudaines et perturbations des chaînes d’approvisionnement alimentaires affectent rapidement les économies dépendantes de l’agriculture. Les fluctuations des prix de l’énergie compliquent également la maîtrise de l’inflation.

Le rapport prévoit une baisse de l’inflation moyenne à 10,3 % en 2026, même si les progrès varieront selon les pays, avec une inflation alimentaire toujours élevée dans certaines régions.

Selon les experts, la période 2026 et au-delà doit marquer non seulement une phase de croissance chiffrée, mais aussi une transformation qualitative de l’économie africaine. Ils soulignent que l’industrialisation et la diversification de la production sont essentielles pour transformer cette dynamique en modèle de développement durable. Dans ce contexte, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) est considérée comme l’un des principaux leviers stratégiques du continent.

Le renforcement du commerce intra-africain, la transition des exportations de matières premières vers des produits à plus forte valeur ajoutée et le développement des infrastructures fiscales numériques pourraient renforcer la résilience de l’Afrique face aux chocs externes.

Malgré les fractures du système mondial et les défis structurels, les économies africaines continuent de démontrer leur capacité de croissance en 2026. Mais le véritable enjeu reste de savoir si cette croissance pourra se traduire par une amélioration concrète des conditions de vie et des opportunités pour les jeunes. Les experts estiment que le défi majeur de la prochaine décennie sera de transformer cette dynamique économique en un modèle social plus équilibré et inclusif.