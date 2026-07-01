Home SportsFootballEn attendant le choc avec le Canada : M. Ouahbi salue la résilience des Lions de l’Atlas
FootballMondial 2026Sports

En attendant le choc avec le Canada : M. Ouahbi salue la résilience des Lions de l’Atlas

by Perspectives Med
written by Perspectives Med 0 comments
En attendant le choc avec le Canada : M. Ouahbi salue la résilience des Lions de l’Atlas

« Nous avons été très surpris par leur manière de jouer et par leur organisation. Je ne m’attendais pas à un bloc aussi compact. En première période, nous avons souffert pour nous adapter. À la pause, avec le staff, nous avons trouvé des solutions et les joueurs les ont parfaitement appliquées », a expliqué Mohamed Ouahbi. Ensuite, il s’est montré particulièrement satisfait de l’état d’esprit affiché par ses hommes. « Je suis très fier de leur performance, de leur combativité et de leur caractère. Ils n’ont jamais renoncé, même dans les moments difficiles ».

Le sélectionneur a également tenu à mettre en lumière l’apport de son banc. « Je félicite les remplaçants. Ils ont énormément apporté à l’équipe. Ils sont toujours prêts à entrer et à faire la différence. C’est la force d’un groupe qui veut aller loin ».

M. Ouahbi a par ailleurs eu un mot pour Issa Diop, auteur d’un but décisif. « Je suis très heureux pour lui. C’est quelqu’un de très calme, avec une vraie force tranquille. Je ne savais pas quand il allait marquer un but mais j’étais convaincu que ce serait lors d’un match très important. Il mérite ce moment ».

Pour le jour d’après, M. Ouahbi craint que « le prochain match ne sera pas plus facile. Nous affronterons un grand entraîneur et une très belle équipe canadienne. Ils vont nous poser beaucoup de problèmes et ce sera à nous de trouver les solutions. Mais ce groupe a montré aujourd’hui qu’il était capable de relever les défis », a-t-il conclu.

You may also like

Choc Maroc-Pays-Bas : I. Diop élu meilleur joueur

Mondial 2026 : Les Bleus dament le pion aux Suédois

Mondial 2026 : Les Eléphants sans défenses face à al Norvège

Mondial 2026 : Le Mexique dérègle l’Equateur

Le Maroc aux 8è de finale : Les Lions de l’Atlas essorent les Oranje...

Le Brésil aux 8è de finale : La Seleçao coiffe au poteau les Japonais...

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.