Choc Maroc-Pays-Bas : I. Diop élu meilleur joueur

Auteur d’un but égalisateur dans le temps additionnel (90e+1), le défenseur marocain a permis aux Lions de l’Atlas de rester en vie alors que les Pays-Bas semblaient se diriger vers la qualification. Sur un centre ajusté en fin de rencontre, I. Diop s’est élevé plus haut que la défense néerlandaise pour placer une tête décisive, déclenchant l’euphorie du camp marocain.

Au-delà de son but salvateur, le joueur a livré une prestation complète, solide défensivement et précieuse dans les duels, s’imposant comme l’un des hommes forts du match dans une rencontre particulièrement intense et disputée.

Porté par cette égalisation, le Maroc a finalement arraché sa qualification aux tirs au but (3-2), validant son billet pour les huitièmes de finale.

I. Diop a été récompensé par le titre d’homme du match, consacrant une performance de haut niveau dans un match qui restera comme l’un des plus marquants de cette phase à élimination directe.

Dans le sillage de cette rencontre, la police néerlandaise a arrêté 13 personnes à La Haye, après des émeutes et des incidents violents visant les forces de l’ordre, survenus à l’issue de la victoire du Maroc aux tirs au but face aux Pays-Bas. La police a indiqué que plusieurs supporters avaient lancé des pierres et des feux d’artifice en direction des agents, tandis que de puissants pétards étaient tirés lors des célébrations dans le quartier de Schilderswijk. Plus tard, des policiers à moto ont été visés par des projectiles, et certains jeunes ont tiré des billes en plastique sur les agents à l’aide d’armes spécialement conçues à cet effet, rapportent des médias locaux.

Les festivités ont commencé dès le coup de sifflet final, lorsque « des supporters ont brandi des drapeaux marocains et parcouru les rues de la ville en klaxonnant, célébrant la qualification des Lions de l’Atlas pour le tour suivant ». Environ une demi-heure après la fin du match, un cortège de supporters en liesse se dirigeant vers Marktweg, également connue sous le nom de « rue Orange », a dégénéré en affrontements avec la police après des jets de divers objets et le blocage de la voie publique, rapporte la même source. La police anti-émeute est intervenue, repoussant la foule à l’aide de boucliers et déployant un canon à eau pour disperser les célébrants, a confirmé un porte-parole de la police.

Jan van Zanen,, maire de La Haye, a déploré ces incidents, déclarant que des supporters étaient sortis célébrer après le match, « mais malheureusement, tout le monde n’avait pas des intentions festives». «La violence contre les policiers est inacceptable et n’a rien à voir avec la célébration du football », a-t-il ajouté.