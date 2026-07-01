Marhaba 2026 : Hausse du trafic entre Almeria et Nador

La ligne Almería-Nador s’est également imposée comme l’une des liaisons maritimes les plus fréquentées, dépassant pour la première fois la ligne Tarifa-Tanger Ville en nombre de passagers.

La Direction générale espagnole de la protection civile et des urgences a indiqué que la ligne Almería-Nador représentait 9,3% du total des embarquements au cours de la deuxième semaine, contre 8,3% pour la liaison Tarifa-Tanger Ville, qui figurait depuis des années parmi les plus empruntées durant l’Opération Marhaba.

À ce stade, 154 095 passagers et 41 466 véhicules ont transité à bord de 942 rotations de ferries au départ des ports d’Algésiras, de Tarifa et des autres ports concernés par l’opération. Par rapport à la même période en 2025, le nombre de passagers a augmenté de 1,8%, tandis que le trafic de véhicules a progressé de 1%.

Selon la même source, malgré les longues files d’attente enregistrées au poste-frontière de Ceuta avec le Maroc, aucun incident n’a été signalé lors des opérations d’embarquement. Les ports du détroit de Gibraltar ont continué de concentrer la plus grande part du trafic, avec 75,5% de l’ensemble des trajets. La ligne Algésiras-Tanger Med arrive en tête avec 46%, suivie d’Algésiras-Ceuta avec 21,2%.

Au cours des deux premières semaines de l’opération, 695 interventions d’assistance sociale et 108 interventions médicales ont également été recensées dans les ports d’Alicante, d’Almería, de Malaga, de Tarifa, de Valence, d’Algésiras et de Motril.