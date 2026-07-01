GEN Z 212 : Z. Kharroubi écope d’une peine de prison avec sursis

L’AFP qui rapporte les propos de Me El Hassan Esonni, avocat de la jeune militante, indique que la figure du collectif GenZ 212 en France a comparu en liberté, après son arrestation en 12 février dernier à son arrivée à l’aéroport de Marrakech.

Selon la défense de la jeune femme de 29 ans, les accusations se sont basées sur des publications d’« appel à rassemblement » devant l’ambassade du Maroc à Paris, lancé par le mouvement de jeunesse qui a porté des revendications sociales et politiques, en septembre et en octobre 2025. En effet, l’initiative avait été prise dans plusieurs capitales en Europe, après que des manifestations se sont déroulées dans plusieurs villes du Maroc, pour appeler à des réformes de santé, d’éducation et à la « fin de la corruption ».

« Bien que la peine soit clémente, la condamnation nous surprend, car rien dans les faits du dossier ne motive une telle décision », a-t-il déclaré à l’AFP Me Essonni, qui avait plaidé la relaxe, considérant que « manifester n’est pas un délit au Maroc ». Le parquet avait requis une condamnation, sans préciser de peine.

Z. Kharroubi risquait entre trois mois et cinq ans de prison, avec une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 dirhams, en vertu du Code pénal.