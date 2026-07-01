Engrais phosphatés : Le marché US s’ouvre plus pour le Maroc

Annoncée lundi par la Maison Blanche, la décision survient alors que les agriculteurs américains sont confrontés à des pénuries d’engrais. Le conflit au Moyen-Orient a désorganisé les chaînes d’approvisionnement, réduisant les exportations des grands producteurs, tandis que la fermeture du détroit d’Ormuz aggrave les tensions sur l’offre mondiale.

Dans une proclamation, Donald Trump a souligné que les chaînes d’approvisionnement mondiales en engrais phosphatés étaient perturbées par des conflits dans les régions productrices ainsi que par des mesures commerciales des grands exportateurs. Il a également reconnu que la production nationale américaine ne pouvait pas actuellement satisfaire la demande agricole.

Bien que l’administration collabore avec le secteur privé pour augmenter la production nationale d’engrais, D. Trump a précisé que ces initiatives prendraient du temps. En attendant, des fournisseurs comme le Maroc peuvent assurer une continuité dans les livraisons aux États-Unis. La levée des droits restera en place jusqu’à huit mois ou jusqu’à la fin de l’état d’urgence, si celui-ci est levé plus tôt.

Reuters rapporte que cette décision s’inscrit dans le cadre des déclarations faites en mars par Kevin Hassett, conseiller économique à la Maison Blanche, indiquant que l’administration Trump explorait d’autres fournisseurs d’engrais face aux préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire mondiale.