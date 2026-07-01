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Oracle s’investit à Agadir : Cap sur la R&D

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Oracle s’investit à Agadir : Cap sur la R&D

Cette étape est franchie dans un contexte où la région Oracle Cloud Casablanca est opérationnelle, avec « une deuxième région cloud prévue à Settat, ainsi que des hubs de R&D implantés à Casablanca et à Agadir », ajoute la même source.

Le hub a été inauguré par Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, ainsi que Simon de Montfort Walker, vice-président exécutif, Industry Applications, Oracle.

A Akhannouch a mis en avant le « vivier de talents de grande qualité» au Maroc, ainsi que ses «institutions académiques solides » et « une ambition digitale portée au plus haut niveau de l’État ». Dans ce sens, « Oracle joue un rôle apprécié en tant que partenaire économique et stratégique dans la transformation numérique », alors qu’A El Fallah Seghrouchni a souligné « l’attractivité croissante de l’ensemble des régions du Maroc pour les investissements technologiques à forte valeur ajoutée », en phase avec la feuille de route nationale AI Made in Morocco. K.Zidane, a souligné pour sa part qu’« au-delà de Casablanca, les villes du Royaume s’imposent progressivement comme des pôles d’innovation, de talents et d’excellence numérique ».

Le centre d’Agadir est doté d’espaces de travail collaboratifs, d’environnements de développement et de laboratoires d’innovation, afin de « soutenir la recherche, l’expérimentation et le développement de produits ».

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