EMSI : La 9e édition du Forum EMSI Entreprises clôture sa tournée à Tanger

Sous le thème « IA Générative : Nouvelles Perspectives sur le Marché du Travail », cette 9e édition du Forum EMSI Entreprises reflète la stratégie de proximité et de collaboration étroite de l’EMSI avec le monde de l’entreprise. L’EMSI s’est résolument engagée à faciliter la rencontre des élèves ingénieurs et des lauréats avec les décideurs et les responsables des ressources humaines des entreprises nationales et multinationales.

Le Forum des Entreprises, initiative phare de l’Ecole se présente comme une opportunité exceptionnelle pour les étudiants et les nouveaux lauréats de décrocher des stages de fin d’études et une première expérience professionnelle.

Inaugurée par Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, l’étape précédente à Rabat a été un véritable succès, attirant un nombre significatif d’étudiants (plus de 2825) en quête de stages de fin d’études ou d’opportunités d’emploi. Ces participants ont eu le privilège de rencontrer des représentants de plus de 70 entreprises renommées à la recherche de talents.

Chaque année, le Forum EMSI Entreprises s’inscrit dans une démarche visant à favoriser l’insertion des nouveaux lauréats en mobilisant des acteurs professionnels de renom impliqués dans la promotion de l’emploi des jeunes et de l’entrepreneuriat au niveau national. Ces rencontres favorisent également les échanges BtoB, offrant une plateforme propice aux opportunités professionnelles.