Elargissement de l’OTAN à la Suède : Le véto turc levé !

Le président turc a donné son accord pour soutenir l’adhésion de la Suède à l’Otan, qu’il bloquait depuis plus d’un an, a annoncé lundi 10 juillet J. Stoltenberg, S.G de l’Alliance otanique qui parle de « journée historique ». « Je suis heureux d’annoncer que le président Erdogan a accepté de transmettre le protocole d’adhésion de la Suède » au Parlement turc « dès que possible et de travailler avec l’assemblée pour garantir une ratification », a ajouté J. Stoltenberg à l’issue d’une rencontre avec le dirigeant turc et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, à la veille d’un sommet de l’Otan à Vilnius. « Finaliser l’adhésion de la Suède à l’Otan est une étape historique qui bénéficie à la sécurité de tous les alliés de l’Otan en cette période critique. Elle nous rend tous plus forts et plus en sécurité », a salué J. Stoltenberg lors d’une conférence de presse.

Le parallèle avec le précédent sommet de l’Alliance atlantique à Madrid, il y a un an, est frappant. À l’époque, déjà, il avait fallu des heures de négociations pour arracher au chef de l’État turc un soutien à l’initiative initiale de Stockholm.

Le Premier ministre suédois a salué « un bon jour » pour son pays et un « très grand pas » après le feu vert. « Nous faisons un grand pas vers la ratification formelle de l’adhésion de la Suède à l’Otan. C’est un bon jour pour la Suède », a déclaré U. Kristersson lors d’une conférence de presse à Vilnius, où se déroule un sommet de l’Alliance, se disant « très heureux » de l’accord annoncé par le secrétaire général de l’Otan. La Hongrie doit, elle aussi, encore approuver l’adhésion, mais Viktor Orban, Premier ministre, s’est engagé à ne pas être le dernier à faire le pas, laissant entendre qu’il pourrait agir rapidement.

A rappeler que Joe Biden, à Vilnius pour le sommet de l’Otan, a salué l’accord donné par le président turc à l’adhésion de la Suède à l’Alliance atlantique. « Je suis prêt à travailler avec le président Erdogan et la Turquie au renforcement de la défense et de la dissuasion dans la zone euro-atlantique », a affirmé le locataire de la Maison Blanche dans un communiqué, en se disant « impatient » d’accueillir la Suède comme 32ème État membre de l’Otan.

Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères, a également salué l’accord donné par le président turc. Dans un message publié sur Twitter, elle a qualifié de « bonnes nouvelles en provenance de Vilnius » l’accord donné par R.T. Erdogan. « La voie pour la ratification par la Turquie de l’adhésion de la Suède à l’Otan est enfin libre », a-t-elle dit.

Le dirigeant turc avait jeté un froid sur les perspectives d’un règlement rapide de cette question en liant l’adhésion de la Suède à l’Otan à celle – au point mort depuis plusieurs années – de la Turquie à l’Union européenne. Le président turc a, dans la soirée, eu des discussions avec Charles Michel, président du Conseil européen, lors desquelles tous deux ont convenu de « redynamiser » les relations entre la Turquie et l’UE, selon le dirigeant européen. J. Stoltenberg a aussi indiqué que la Suède avait accepté « en tant que membre de l’UE, de soutenir activement les efforts visant à redynamiser le processus d’adhésion de la Turquie à l’UE et de contribuer à la modernisation de l’accord d’union douanière UE-Turquie et à la libéralisation des visas ».

La Turquie, toujours officiellement candidate, a déposé sa candidature en 1987 à la Communauté économique européenne et en 1999 à l’Union européenne, mais les négociations d’adhésion à l’UE entamées en 2005 sont à l’arrêt depuis plusieurs années.