Dossier saharien : Une délégation de la Minurso reçue à Agadir

Le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, a reçu sur instructions royales, jeudi 15 février au siège de l’Etat-Major de la Zone Sud à Agadir, Alexander Ivanko, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et chef de la MINURSO, qui était accompagné du général de division Md Fakhrul Ahsan, commandant de la Force MINURSO, et d’une importante délégation.

Les deux responsables ont évoqué les différents aspects de la coopération entre les Forces Armées Royales et les éléments de la MINURSO, tout en exprimant leur volonté de la renforcer au service de la paix et de la stabilité dans la région, indique un communiqué des FAR.

Le Russe A. Ivanko s’est réuni, en novembre à Alger, avec de hauts cadres de la diplomatie algérienne. Une visite qui intervenait un mois après les attaques meurtrières du Polisario sur la ville de Smara.

A rappeler que des rapports médiatiques font état, en l’absence de toute confirmation par les FAR, de frappes de drones dans la zone tampon à la frontière avec l’Algérie où la partie marocaine avait établi un « No Man’s Land ». Orpailleurs de diverses nationalités, y compris mauritanienne, mais aussi des éléments du Polisario auraient ainsi péri dans la zone.